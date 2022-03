Von Benjamin Miltner

Bammental. Der Frühling ist da, die Trockenheit zurück, Niederschläge zur Mitte der Woche angekündigt – also eigentlich auch Hochzeit für Brunnen. Besonders in dem mit eigenen Quellen gesegneten Ortsteil Reilsheim. Sollte man zumindest meinen. Jedoch hat hier die seit geraumer Zeit herrschende Ebbe weiter Bestand, während die drei Brunnen im Bereich der Oberdorfstraße wieder laufen.

Zunächst also zur guten Nachricht: Aus den Brunnen im Bammentaler Norden plätschert wieder das erwünschte Nass. "Es lag wie vermutet ein Wasserrohrbruch der Leitung am Weihwiesenbach im unbebauten Außenbereich zwischen Quellfassung und Verdolung vor", berichtet Bauamtsleiter Oliver Busch auf RNZ-Nachfrage. Nachdem der Bauhof zuvor Reparaturen am Trinkwassernetz abgearbeitet hatte, konnte nun auch die Leckage am Brunnennetz im Oberdorf geortet und repariert werden.

Am Dörndl in der Schulstraße bleibt es noch immer trocken. Foto: Alex

Etwas komplizierter gestaltet sich die Situation in Reilsheim. Auch hier ist ein Leck das Problem. Und zwar im Bereich der Brunnenstube – also an dem Ort, wo das Quellwasser der Reilsheimer Brunnen gefasst wird. Weil ein Großteil des Nasses also im ursprünglichen Wortsinn "verschütt" geht, gelangt nicht mehr genug Quellwasser in die Leitung. Diese versorgt neben den Brunnen auch den Anglersee am Ortsausgang in Richtung Gauangelloch und eine parallel laufende Ableitung zum Langheckengraben. Und der hat wiederum Priorität, benötigt eine rechtlich vorgeschriebene Mindestwassermenge, um dort lebende Kleinstlebewesen und Amphibien nicht zu gefährden.

"Dafür mussten wir alle Brunnen abstellen", erklärte Busch im vergangenen Jahr. Und weiter: An den Leitungen könne es nicht liegen, da diese wie die Trinkwasserrohre auch bei der Sanierung der Kreisstraße K 4160 erneuert wurden. Nun sagte der Bauamtsleiter in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats: "Trotz des Lecks müsste noch genug Quellwasser für nicht alle sechs, aber ein bis drei Brunnen vorhanden sein." Man wolle daher in den kommenden Tagen die Leitungen Stück für Stück befüllen – und beobachten, was am anderen Ende herauskommt.

Bis dann wirklich alle Reilsheimer Brunnen wieder mit Wasser versorgt sind, wird es aber noch dauern. "Die Brunnenstube bedarf definitiv einer aufwändigen Sanierung. Da kommen wir nicht drum rum", betont Busch. Gespräche mit Fachfirmen wurden dazu seitens der Verwaltung bereits geführt, Angebote aber noch nicht eingeholt.

Der Bammentaler Teilort Reilsheim ist gesegnet mit und bekannt für seine Brunnen. Viele Bewohner bedienen sich an ihnen in normalen Zeiten täglich. Sie holen etwa Wasser zum Blumengießen, Tiere tränken und manche auch zum Kaffee oder Tee kochen – auch wenn es offiziell nicht als Trinkwasser gilt. Nach über einem Jahr Ebbe gibt es nun zumindest Hoffnung auf ein wenig Nass.