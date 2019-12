Bammental. (bmi) Schon einige Male im Haushalt eingestellt, aber nie abgerufen: Wie ein Damoklesschwert war die Investitionsumlage für den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar in den vergangenen Jahren über der Gemeindekasse geschwebt. Jetzt ist es tatsächlich so weit. Der Zweckverband schlägt erstmals zu, Bammental muss für 2019.200. 000 und für 2020 zunächst noch einmal 166.000 Euro zahlen. „Auf Grund der aktuell guten Haushaltslage schlagen wir vor, gleich 350.000 Euro auf einmal zu zahlen“, stellte Kämmerin Eva-Maria Rother in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats die Sicht der Gemeindeverwaltung dar.

Der Zweckverband besteht aus den 54 Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises und baut Stück für Stück ein Netzwerk auf, das alle Kommunen mit schnellem Internet untereinander verbindet. Um Ausfälle möglichst zu verhindern, geschieht dies über zwei voneinander unabhängige Kreisläufe, wovon einer durchs Wiesental nach Mauer verläuft. Bisher fehlt allerdings der Abzweig in Richtung untere Elsenz – und daher ist in Bammental vom schnellen Internet noch nicht wirklich etwas angekommen.

Der Grund: Eine sogenannte Spühlbohrung, die noch aussteht und nach der sich unter anderem Rainer Stetzelberger (CDU/BV) in der jüngsten Gemeinderatssitzung erkundigte. „Es gab in den vergangenen beiden Jahren immer wieder Anläufe“, erinnerte Bürgermeister Holger Karl. „Wir sind so nah dran wie noch nie, die Spühlbohrung ist auf dem Weg gebracht“, konnte Karl Positives berichten. Die Arbeiten sind bereits ausgeschrieben, Mitte Dezember endet die Bewerbungsfrist und Ende März soll alles ausgeführt sein.

Dann also profitiert endlich auch die Elsenztalgemeinde von den Maßnahmen. Zumindest ein Teil von ihr – nämlich die Betriebe und Anwohner in der Industriestraße. Sie werden die ersten sein. Sie sind zurzeit auch am Schlechtesten versorgt, müssen mit einer Internetverbindung von 3 Megabyte pro Sekunde auskommen, wie Rathauschef Karl auf RNZ-Nachfrage erklärte. Mit dem Anschluss des Gewerbegebiets an die Backbone-Trasse sollen über Glasfaser künftig bis zu 1000 Megabyte pro Sekunde möglich sein.

Ein Quantensprung, den auch die Gemeinderäte der Elsenztalgemeinde herbeisehnen. Zwar war von ihnen durchaus Missfallen zu hören über die Verzögerungen und schleppende Entwicklung. Dennoch nahmen die Bürgervertreter den Verwaltungsvorschlag einstimmig an, die anfallenden 350.000 Euro Umlage an den Zweckverband jetzt mit einem Mal zu zahlen.