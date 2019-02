Bammental. (lew) Die wegen der winterlichen Kälte ruhenden Bauarbeiten an der Kreisstraße K 4160 wurden gestern wieder aufgenommen. Nachdem Bammentals Bauamtsleiter Oliver Busch noch am Montag gegenüber der RNZ auf die prognostizierte Kälteperiode verwiesen hatte, kam die Nachricht von der Fortsetzung der Arbeiten gestern doch etwas überraschend. Wie Busch am Mittwoch erklärte, sei die Wiederaufnahme der Arbeiten jedoch am Mittwochmorgen in Rücksprache mit der zuständigen Baufirma Carsten Grimmig erfolgt.

"Wir riskieren es", äußerte sich der Bammentaler Bauamtsleiter optimistisch, dass die Bauarbeiten nun ohne weitere Unterbrechungen in einem Rutsch durchgeführt werden können. Für das Wochenende seien immerhin Temperaturen im zweistelligen Bereich vorhergesagt. "Wir hoffen das Beste", so Busch. Sollte es aber noch einmal starken Schneefall oder anhaltenden Frost geben, würde dies zwangsläufig mit einer erneuten Baupause einhergehen.

Gegen 7.30 Uhr rückten gestern laut Oliver Busch die Mitarbeiter der Baufirma an und machten sich an die Fortsetzung der Arbeiten. Ab etwa 8.45 Uhr endete dann auch die freie Fahrt in der K 4160. Das heißt: Sollte es zu keiner weiteren Baupause kommen, ist die Industriestraße bis auf Weiteres wieder nur einspurig von Bammental in Richtung Neckargemünd zu befahren.