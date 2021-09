Ebbe: Sowohl am 1839 angelegten Brunnen in der Fabrikstraße (r.) als auch bei jenen in der Reilsheimer Straße fließt kein Wasser. Foto: Alex

Von Benjamin Miltner

Bammental. Reilsheimer und Bammentaler sitzen gerade im gleichen Boot – und im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Trockenen. Denn sowohl bei den zahlreichen Brunnen im Teilort Reilsheim als auch bei deren drei im Bammentaler Oberdorf herrscht seit Monaten Ebbe, wo sonst Wasser fließt und somit Leben floriert. Zwei Ortsteile, ein Problem – und zwei verschiedene, aber doch ähnliche Ursachen.

Zunächst einmal zur Situation in Reilsheim: Der Bammentaler Teilort ist gesegnet mit und bekannt für seine Brunnen, die aus Quellen gespeist werden. Viele Bewohner kommen hier in normalen Zeiten jeden Tag vorbei und holen Wasser zum Blumengießen, Tieretränken und manche auch zum Befüllen ihrer Kaffeemaschinen oder Teekannen – auch wenn das Nass offiziell nicht als Trinkwasser gilt. Nun herrscht Ebbe. Und gleich vorweg: Nein, mit der Baustelle der Reilsheimer Straße hat dies nichts zu tun. Zumindest nicht mehr.

"Wir haben bei der Sanierung der Kreisstraße K4160 auch die Brunnenleitung erneuert, die ist top intakt", versichert Bauamtsleiter Oliver Busch auf RNZ-Nachfrage. Die Ausfallzeit der Brunnen während der Bauphase ist damit erklärt, aber bereits im Juni wurden die Kanalarbeiten abgeschlossen. Warum fließt also kein Wasser? Ist etwa die Quelle versiegt? Nein, so schlimm ist es nicht, wie Busch versichert.

Ebbe: Sowohl am 1839 angelegten Brunnen in der Fabrikstraße (r.) als auch bei jenen in der Reilsheimer Straße fließt kein Wasser. Foto: Alex

Das Problem liegt vielmehr im Bereich der Brunnenstube, also an dem Ort, wo das Quellwasser der Reilsheimer Brunnen gefasst wird. "Wir haben dort eine Leckage", erklärt der Bauamtsleiter. Der Großteil des Nass’ tritt aus, kommt also nicht in der Brunnenstube an. Und damit gibt es nicht mehr genug Quellwasser in der Leitung, die nicht nur die Reilsheimer Brunnen versorgt. Sondern auch den Anglersee am Ortsausgang in Richtung Gauangelloch und eine parallel laufende Ableitung zum Langheckengraben speist. "Hier benötigen wir eine gewisse Mindestwassermenge, die rechtlich vorgeschrieben ist", erklärt Busch. Diese sei wichtig und gerade noch gegeben, um Kleinstlebewesen und Amphibien nicht zu gefährden, die in diesem naturnahen ökologischen Bereich leben. "Aber dafür mussten wir die Brunnen abstellen", erklärt der Bauamtsleiter.

Wie lange diese noch trocken bleiben müssen, kann Busch nicht absehen. Für die Instandsetzung der viele Jahrzehnte alten Brunnenanlage sei eine Fachfirma nötig. "Über den Sommer war niemand zu kriegen" betont der Gemeindemitarbeiter. Man stehe aber dazu auch mit dem Wasserzweckverband "Unteres Elsenztal" in Kontakt.

Und wo liegt das Problem bei den drei Bammentaler Brunnen in und nahe der Oberdorfstraße? "Es muss irgendwo in der Leitung im Bereich des Weihwiesenbachs einen Wasserrohrbruch geben", erklärt Busch. Dieser liege im unbebauten Außenbereich zwischen Quellfassung und Verdolung und sei entsprechend schwer zu finden, da der genaue Verlauf der Leitung nicht bekannt ist. "Da ist die Leckortung nicht so einfach wie im Trinkwassernetz."

Das Trinkwassernetz spielt zudem auch seine Rolle: "In dem Bereich hatten wir in letzter Zeit ebenfalls einige Rohrbrüche zu versorgen und sind gerade verstärkt daran, das Ortsnetz zu kontrollieren." Dies habe für den Bauhof natürlich Vorrang, die Prioritäten liegen also wie in Reilsheim aus nachvollziehbaren Gründen nicht auf der Versorgung der Brunnen. Auch hier kann der Bauamtsleiter keinen Zeitplan nennen, verspricht aber: "Wenn wir Luft haben, kümmern wir uns um die Versorgung der Brunnen im Oberdorf."