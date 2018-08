Bammental. (bmi) Sie sind wieder da! Die Bammentaler Ortsschilder wurden am Samstagmorgen am Bauhof in der Industriestraße aufgefunden - unversehrt und mit einem Kasten Bier als Entschädigung. Damit wurde die "Gnadensfrist" eingehalten, die das für die Ortsschilder zuständige Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises bis zum vergangenen Wochenende ausgerufen hatte.

Die vier Ortsschilder der Elsenztalgemeinde waren am Kerwemontag verschwunden. Wer für den "Schildbürgerstreich" verantwortlich ist, ist weiter unbekannt. Bürgermeister Holger Karl erhielt am Wochenende zwar ein Bekennerschreiben, die Täter blieben aber anonym.