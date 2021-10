Von Benjamin Miltner

Bammental.Berge von Kies, Erde und Sand auf der einen, geparkte Autos auf der anderen Seite, abgetrennt durch eher provisorisch wirkende Absperrgitter. Dazwischen lagern lange Holzbretter, Wasserrohre, Schilderständer und weitere Baustellenobjekte. Dieses Bild gibt der Festplatz beim Waldschwimmbad seit einigen Jahren ab – und das soll sich bald ändern. Denn nun steht die Erneuerung der rund 7000 Quadratmeter großen Freifläche an.

"Wir wollen den Platz zukunftsfähig machen", betonte Bauamtsleiter Oliver Busch und gab am Bammentaler Bürgertag erste Einblicke in die Planung. Parken für Anwohner und Schwimmbadbesucher, Lagerfläche für Baustellen: Die beiden Hauptnutzungen des Areals sollen auch in Zukunft erhalten bleiben, aber neu geordnet werden. Die direkt am Platz vorbeifließende und an diesem Abschnitt kaum zugängliche Elsenz soll zudem "erlebbar gemacht" werden, wie Busch auf Nachfrage der RNZ erklärt.

Der Festplatz ist die letzte Maßnahme, die im Zuge des Sanierungsgebiets Schwimmbadviertel angegangen wird. Das bringt zum einen üppige Landeszuschüsse von bis zu 60 Prozent der deutlich in den sechsstelligen Bereich reichenden Kosten mit sich. Und zum anderen eine gewisse Dringlichkeit, denn das Sanierungsgebiet läuft Ende kommenden Jahres aus – bis dahin muss die Maßnahme also abgeschlossen sein. "Entwurfsplanung und Leistungsverzeichnis sind fertig, jetzt geht es in die Ausschreibung", sagt Busch. Wenn es wie geplant läuft, wird die Erneuerung im Februar oder März beginnen.

Die Aufteilung des Festplatzes wird dabei künftig um 90 Grad gedreht. Bisher gelangen Fahrzeuge von der Zufahrt aus der Schwimmbadstraße direkt auf die Parkplätze und im hinteren Teil dann zum Logistikbereich. Künftig werden die beiden Teile von der Straße aus gesehen seitlich aufgeteilt. Links unmittelbar ans Waldschwimmbad angrenzend wird auf knapp 5000 Quadratmetern geparkt, rechts auf rund 2000 Quadratmetern gelagert. Dafür wird die Lagerfläche künftig ordentlich eingezäunt, die Kies- und Erdwälle sind dann nicht mehr weithin sichtbar; der Untergrund wird asphaltiert, auf den Stellplätzen bleibt Pflaster.

"Momentan wird auf dem Platz durcheinander und teils wild geparkt, weil Einzeichnungen fehlen", erklärt Busch. Künftig stehen 164 wohlmarkierte Autoparkplätze, drei Abstellmöglichkeiten für Wohnmobile samt Wasser- und Stromanschluss sowie drei E-Ladestationen zur Verfügung. Fahrradparkplätze sind indes keine vorgesehen. "Direkt am Waldschwimmbad gegenüber gibt es bereits eine ausreichende Anzahl", betont Busch.

Aber auch Rad- und Fußgänger profitieren von der Maßnahme. Entlang der Elsenz führt auf beiden Seiten ein Spazierweg, der auf der westlichen Seite abrupt noch auf den Festplatz und seine Lagerflächen mündet. Wer die Runde zu Ende bringen möchte, muss aktuell noch einen großen Umweg über die Parkfläche gehen. "Diese Lücke wollen wir schließen und damit die Runde zwischen den zwei Brücken für Fußgänger schließen", erklärt der Bauamtsleiter.

Künftig soll der Spazierweg an der Elsenz nicht mehr in die Lagerfläche münden. Foto: Alex

"Wir wollen die Elsenz dort erlebbar machen", verspricht Busch. Plätze zum Verweilen und Ausruhen mit Sitz- wie Liegebänken sollen entstehen. Dazu müssten aber einige Bäume entnommen werden, denn der knapp 100 Meter umfassende Uferbereich am Festplatz sei derzeit sehr stark bewachsen. Auch der dort in die Elsenz mündende und am Sportplatz entlang fließende Hangbach soll schön angelegt werden, wie Busch am Bürgertag auf Nachfrage erklärte. Dort seien bereits 44 Bäume neu gepflanzt worden.

Bleibt noch die Frage: Wird der Festplatz auch wieder zum Fest-Platz? Schließlich hat dort bis 2014 etwa jährlich die Kerwe stattgefunden, die seit 2015 am Vertusplatz rund um die Elsenzhalle eine neue Heimat zentraler im Ort gefunden hat. "Der Festplatz wird auch künftig in erster Linie Parkfläche sein", betont Busch. Es werden aber Wasser-, Abwasser- und Stromleitungen sowie Glasfaser dorthin verlegt; auch eine Beleuchtung erhält der Platz. "Für künftige Veranstaltungen wären wir also gerüstet", so Busch.