Bammental. (cm) Obwohl die Elsenztalgemeinde Bammental nur rund 6500 Einwohner zählt, hat sie zwei Bahnhöfe. Die S-Bahn-Stationen "Reilsheim" und "Bammental" trennen gerade einmal etwa 600 Meter - und gehören damit zu den am dichtesten beieinander liegenden Bahnhöfen in Deutschland.

Das wurde am Donnerstagnachmittag dem Lokführer einer S-Bahn zum Verhängnis, die gegen 15.30 Uhr von Meckesheim in Richtung Heidelberg abfuhr. Nach dem Stopp in Reilsheim beschleunigte der Lokführer die Bahn - und bremste zu spät, sodass er den Bahnhof in Bammental verfehlte. Der Zug fuhr etwa 100 Meter zu weit und stand auf offener Strecke. Das Aus- und Einsteigen war nicht möglich.

"Der Lokführer hat sich ein bisschen verschätzt, aber es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr", so Bahnsprecher Werner Graf auf RNZ-Nachfrage. Anschließend fragte der Mann den Fahrdienstleiter, was er tun soll. "Das Zurückfahren ist nicht ungefährlich und hätte wohl für noch mehr Irritationen gesorgt", so Graf.

Also fuhr die S-Bahn nach ein paar Minuten weiter zum nächsten Bahnhof in Neckargemünd, wo die Fahrgäste den Zug zurücknehmen konnten. "Der Lokführer hat eine Durchsage gemacht und sich entschuldigt", berichtet Graf. Es befanden sich allerdings ohnehin nur wenige Fahrgäste im Zug.

Dass ein Zug einen Bahnhof "verfehlt", komme selten vor, sagt der Bahnsprecher. Für Schlagzeilen sorgten aber immer wieder ICE-Züge, die an der 125.000-Einwohner-Stadt Wolfsburg vorbeifuhren. Nun also auch S-Bahnen in Bammental ...