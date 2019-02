Bammental. (bmi) Auch wenn die Temperaturen gestiegen sind und freundliches Wetter angesagt ist: Die Arbeiten an der Kreisstraße K4160 ruhen weiter. Dies bestätigte Bammentals Bauamtsleiter Oliver Busch am Montag auf RNZ-Nachfrage.

"Die Langzeitprognose sagt noch einmal eine Kälteperiode voraus", so Busch. Wenn man die Baustelle wieder aufnehme, dann wolle man die Arbeiten auch "in einem Rutsch" durchziehen. Dieses Vorhaben ist bei erneutem Frost gefährdet. Also bleibt es - vorbehaltlich einer Besprechung am Mittwoch - erst einmal bei der Baupause.

Und damit auch bei der freien Fahrt: Die Industriestraße bleibt weiter in beide Richtungen befahrbar. Daher sind die Bammentaler derzeit auch nicht wirklich "ungeduldig". Und, auch wenn die Straße aktuell nur ein Provisorium ist: Schäden kann sie laut Busch durch den aktuellen Verkehr keinen erhalten.