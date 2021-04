Bammental. (bmi) Rund 70 Prozent mehr Anmeldungen als im Vorjahr: Das Gymnasium Bammental erlebt für das kommende Schuljahr 2021/22 einen wahren Ansturm an Fünftklässlern. Beim Stichtag im März hat sich die Zahl der Anmeldungen zum Vorjahr um 52 Schüler von 71 auf 123 erhöht. Die Folge: Erstmals seit Jahren wird es in der Elsenztalgemeinde eine vierzügige Eingangsklasse geben. Der Gemeinderat gab in seiner Sitzung am Donnerstag dafür grünes Licht.

Mit den aktuell 123 vorliegenden Anmeldungen gehe die Anzahl bei einem Klassenteiler von 30 gar bereits über eine vierte Eingangsklasse hinaus, erklärte Bürgermeister Holger Karl im Gremium. "Die Schule wünscht sich vier Klassen für Fünftklässler und bittet uns darum, dies zu ermöglichen", berichtete er und versicherte gleichzeitig, dass dafür sowohl die räumlich als auch personellen Kapazitäten vorhanden seien. Die Bürgervertreter hatten dazu weder Fragen noch Einwände und stimmten geschlossen zu.

Die Gemeinde Bammental hat als Schulträger eine Genehmigung, das Gymnasium grundsätzlich dreizügig zu betreiben. Wenn es die Schülerzahlen bedingen, sind aber in einzelnen Jahrgängen eine oder mehrere Überhangsklassen möglich. Der aktuelle Anstieg sei auf die große Zahl abgehender Bammentaler Grundschüler zurückzuführen: Von 75 Jungen und Mädchen wollen 45 aufs Bammentaler Gymnasium. Zudem habe sich das Gymnasium bei den Schulvorstellungen digital stark präsentiert – zu Corona-Zeiten wichtiger denn je.