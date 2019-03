Von Benjamin Miltner

Bammental. Manche Dinge will man sich gar nicht erst vorstellen. Geschweige denn, dass sie jemals Realität werden. Ein Amoklauf in einer Schule ist so ein Fall. Doch weil man in Bammental eben auch auf das Schlimmste vorbereitet sein möchte, wurde solch ein Schreckensszenario zum Thema im Gemeinderat. Die CDU/BV-Fraktion hatte in der zurückliegenden öffentlichen Sitzung des Gremiums einen entsprechenden Antrag eingebracht. Dieser löste eine wilde Diskussion aus, wurde letztlich aber doch einstimmig angenommen.

Idee des Antrags war es, die gerade laufende Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums zu nutzen und gleichzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit erhöhen. "Wir wollen für den Fall, von dem wir alle hoffen, dass er nie eintritt, eine gewisse Kommunikationsfähigkeit gesichert wissen", erklärte CDU/BV-Fraktionssprecher Albrecht Schütte. Zwar seien in den vergangenen Jahren immer wieder kleinere Posten zur Verbesserung der Sicherheit im Schulzentrum im Haushalt eingestellt gewesen. "Es wurde aber nie etwas gemacht. Jetzt geht es darum, tatsächlich etwas zu tun und einen Planer mit an die Hand zu nehmen", sagte Schütte - und der Schlagabtausch begann.

"Der Antrag ist inhaltlich richtig, aber formal unnötig", antworte Rüdiger Heigl (SPD). Der Sachverhalt sei bereits mehrfach besprochen worden und die Verwaltung habe sich dessen bereits angenommen. Prompt bestätigte Bauamtsleiter Oliver Busch, dass in allen Klassenräumen der Schule eine Gegensprechanlage installiert werde, über die die Schulleitung im Notfall erreichbar ist. "Es geht aber um mehr, nicht nur um die Gegensprechanlage", erwiderte Schütte. Diese Maßnahme sei im Zuge der Haushaltsberatungen beschlossen worden, sei jedoch nur ein einzelner Baustein. Seine Fraktion wolle, dass sich jemand die Situation im Schulzentrum ganzheitlich anschaut und ein Sicherheitskonzept erstellt. "Das hat bisher weder stattgefunden, noch wurde darüber entschieden", so Schütte, der in der Diskussion von Clemens Deibert (UWB) unterstützt wurde.

Heigl aber ließ nicht locker, warf der CDU Wahlkampf und der Verwaltung nun Tatenlosigkeit vor. "Das ist einfach Quatsch. Der Auftrag für die Gegensprechanlage ist erteilt", stellte Bürgermeister Holger Karl klar. Nichtsdestotrotz könne man darüber hinaus weitere Maßnahmen prüfen, um für die bestmögliche Sicherheit im Katastrophenfall zu sorgen. Dann schalteten sich die Grünen ein. Seine Fraktion werde sicher nicht gegen einen Antrag stimmen, der die Sicherheit im Notfall erhöht, betonte Peter Dunkl. "Was mir aber Bauchschmerzen bereitet ist, dass die Verwaltung scheinbar erst dann etwas unternimmt, wenn die CDU einen Antrag stellt", kritisierte er.

So ging es munter hin und her. Nach weiteren verbalen Scharmützeln nahm Holger Karl die Rolle des Versöhners ein. "Es sei Ihnen ja gegönnt, dass Sie alle ein bisschen Wahlkampf machen", feixte er. "Dabei reden Sie doch von gar nicht so unterschiedlichen Dingen."

Und so herrschte plötzlich Einigkeit: Dem finalen Beschlussvorschlag der Verwaltung, einen Fachplaner in den Gemeinderat einzuladen, der sich ganzheitlich mit dem Thema Sicherheit im Schulzentrum beschäftigt, stimmte das Gremium einstimmig zu.