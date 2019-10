Bammental. (bmi) Es ist nur eine kleine Fläche. Sechs, vielleicht acht Quadratmeter Boden. Aber groß genug, um bei der vergangenen Sitzung des Gemeinderats ein Scharmützel auszulösen. Um was ging es? Ein Bewohner hatte auf eine Grünfläche an einem Feldweg in der Nähe des Alten Friedhofs aufmerksam gemacht. "Am Südhang gibt es da eine Stelle, da wächst seit April gar nix mehr." Sein Verdacht: Die Gemeinde hat dort Pflanzenvernichtungsmittel eingesetzt. Das verneinte Bauamtsleiter Oliver Busch aber entschieden. Die Gemeinde setze kein Glyphosat oder ähnliches ein. Der Fragesteller schien zwar nicht vollends zufrieden mit der Antwort, verabschiedete sich aber des Hungers wegen nach der Einwohnerfragestunde aus dem Rathaus - und die Sache schien gegessen.

Bis zur nächsten Fragestunde des Abends, diesmal der Gemeinderäte. Felix Harsdorff (Grüne) war es, der das Thema erneut aufgriff. Der gelernte Garten- und Landschaftsbauer fragte nach der Möglichkeit, die Bestellliste des Bauhofs einzusehen. Was ihm Bauamtsleiter Busch zusagte, ging Ratskollegen Friedbert Ohlheiser (CDU/BV) zu weit. "Ich finde das überzogen, zu arg, wenn das so hinten herum überprüft wird", wertete er die Nachfrage als einen Angriff auf den Bauhof.

Dies wiederum brachte Anette Rehfuss (Grüne) auf die Palme, die sich gegen die "Maßregelung" ihres jungen Fraktionskollegen wehrte und erklärte: "Das Insektensterben ist ein hochsensibles Thema." Sie verstehe die Nachfrage auf Einsicht in die Verwendung möglicher Pflanzenschutzmittel als berechtigtes Bürgerinteresse und somit als Recht und Pflicht eines Gemeinderats, nicht als Kritik an den Bauhof. Rüdiger Heigl (SPD) fand das Anliegen ebenfalls legitim und riet dazu, der Sache auf den Grund zu gehen. "Nur diese eine Ecke ist abgebrannt, alles Drumherum ansonsten normal. Das ist seltsam."