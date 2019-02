Bammental. (pol/van) Die Polizei sucht derzeit nach Gerald E. Der 79-Jährige aus Bammental wird seit Montagmittag vermisst. Nach den derzeitigen Erkenntnissen bestand zuletzt am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr telefonischer Kontakt zu dem Mann. In der Vergangenheit habe er sich häufig im Schwarzwald (Feldberg, Höllental, Freiburg), in Bayern (Garmisch-Partenkirchen) und in der Pfalz (im Bereich Neustadt/Weinstraße) aufgehalten und sich jeweils mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt. Er soll sich zuletzt in Neckargerach aufgehalten haben.

Gerald E. Foto: Polizei

Der Vermisste soll körperlich fit, psychisch jedoch labil und auf ärztlich verordnete Medikamente angewiesen sein. Weil die Polizei nicht ausschließen kann, dass sich Gerald E. in einer hilflosen Lage befindet, wird derzeit mit Hochdruck nach dem Mann gesucht.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, schlank, graue Haare, Narbe hinter dem linken Ohr, verkürzter Zeigefinger der rechten Hand. Er trug einen olivgrünen Blouson der Marke Ralph Lauren, eine beigfarbene Cordhose, schwarze Schuhe der Marke Geox sowie eine dunkelblaue Cord-Mütze der Marke Ralph Lauren und eine Armani-Armbanduhr. Er soll einen blauen Rucksack mit sich führen. Nach Angaben der Beamten trägt der 79-Jährige offenbar häufig mehrere oder einen dicken grauen Pullover unter der Jacke.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Fahndung nach dem vermissten Gerald E. aufgenommen. Hinweise gehen an den Polizeinotruf 110, an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/174-4444, oder den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Heilbronn, Telefon 07131/104-4444.