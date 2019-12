Leimen-St. Ilgen/Sandhausen. (kaz) Samstagvormittag, 11.04 Uhr, am Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen: Pünktlich fährt die S3 nach Germersheim ein. Doch dorthin wollen Lea und Leonie gar nicht. Die beiden 16-Jährigen haben stattdessen eine kleine Einkaufstour durch Heidelberg geplant, wo sie auch noch ein paar Freundinnen treffen werden.

Die Schülerinnen gehören also noch nicht zu der Klientel, die vom verbesserten Angebot der Bahn profitiert. Seit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember setzt sie nämlich im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr zwischen Heidelberg und Karlsruhe S-Bahnen mit drei Traktionen ein. Das ist möglich, weil die Bahnsteige auch in St. Ilgen/Sandhausen verlängert wurden. So soll der Nahverkehr attraktiver gemacht werden.

"Es ist tatsächlich besser geworden", sagt Helmut Müller. Er pendelt schon seit 30 Jahren beruflich nach Karlsruhe, hat aber das Glück, dass sein Wohnort wie sein Arbeitsplatz jeweils zu Fuß nur wenige Gehminuten vom jeweiligen Bahnhof entfernt sind. Und so kam er jetzt schon zwei oder drei Mal entspannter in Karlsruhe an. Im Idealfall um 7.33 Uhr, Abfahrt ist um 6.47 Uhr. Nur auf dem Rückweg wird’s im Zug manchmal eng. Dafür gibt es noch kein erweitertes Angebot. Nur in der anderen Richtung, 16.48 Uhr ab Heidelberg.

Gertrud und Renate sind seit zehn Jahren im Besitz der "Karte ab 60", die sie auch gerne nutzen. Die Rentnerinnen sind, wenn sie Ausflüge in die Pfalz machen, auch schon mal relativ früh auf den Beinen, allerdings eher im Frühling und Sommer. Interessant wären für die beiden die S-Bahnen, die ab 7.28 Uhr und 7.55 Uhr in Karlsruhe starten. Bis Ludwigshafen fahren sie mit drei sogenannten Traktionen, dann werden diese geteilt. Doch bis dahin ist der Berufsverkehr ja weitgehend durch und die Bahnreise in die Pfalz kann unter der Woche relativ stressfrei weitergehen.

Mehr S-Bahnen an den Wochenenden würden sich die Rentnerinnen wünschen. Ja, und vielleicht nehmen sie demnächst auch mal die frühe S-Bahn Richtung Bruchsal und Karlsruhe, um diese Gegend zu erkunden. Schließlich gibt es in beiden Städten Schlösser, die sie schon länger nicht mehr besucht haben. "Wir sollten mal wieder ins Musikautomaten-Museum in Bruchsal gehen", sagt Gertrud zu Renate. Die hat nichts dagegen. Aber jetzt geht’s erst mal auf den Heidelberger Weihnachtsmarkt.

Um im Berufsverkehr 210 Sitzplätze mehr als bisher anbieten zu können – insgesamt sind es nun mit drei Traktionen rund 630 – mussten die Bahnsteige wiederum auf etwa 210 Meter verlängert werden. Was an den Bahnsteigen alt und was neu ist, kann man am Bahnhof St. Ilgen/Sandhausen gut erkennen, wenn man genauer hinschaut. Die neuen Betonelemente sind nämlich heller.

Außerdem wurden ein neues Wegeleitungssystem, ein kontrastreicherer Belag und eine bessere Beleuchtung installiert. Wäre schön, wenn die zusätzlichen Wagen im Berufsverkehr den Pendlern dauerhaft etwas bringen würden. Doch auch bei Ausflugsfahrten wäre noch Luft nach oben.