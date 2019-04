Von Karin Katzenberger-Ruf

Region Heidelberg. Was ist nur mit der S-Bahn los? Das wollte am gestrigen Montagmittag am Neckargemünder Bahnhof ein junges Mädchen wissen, das morgens schon nicht rechtzeitig zur Schule gekommen war. Sie hat jemanden von der offiziellen Kundeninformationsstelle der Bahn "an der Strippe" und erfährt: Die Verspätungen haben nichts mit der gerade aufgehobenen Baustelle im Neckartal zwischen Heidelberg und Neckargemünd zu tun, Grund sei eine "technische Störung". So weit die Auskunft, die aber nur die halbe Wahrheit ist. Die RNZ hat sich am Montag an betroffenen Bahnhöfen umgeschaut.

In Neckargemünd soll die nächste S-Bahn Richtung Bammental, Mauer, Meckesheim, Eppingen laut Informationstafel und Durchsage am Bahnhof in fünf Minuten kommen. Das klappt tatsächlich. Mirella Malatesta, die für das SBBZ "Luise von Baden" - das frühere Hör-Sprachzentrum - in Neckargemünd arbeitet, ist erleichtert. Sie steht schon gut 40 Minuten am Bahnsteig, da die Bahn um 13.22 Uhr ausgefallen ist. Derweil hat Marita Kolditz schon eine längere Odyssee hinter sich. Sie wollte um 9.30 Uhr von Mauer aus zu einem Termin in Heidelberg starten. Die Bahn kam aber nicht.

Fast zwei Stunden wartet sie auf den nächsten Anschluss, um 11.17 Uhr steigt sie ein. Zu ihrem Termin kommt sie aber viel zu spät und muss einen neuen vereinbaren. Auf der Rückfahrt muss sie nun wieder warten. "Verspätung circa 20 Minuten" war zuvor auf der elektronischen Anzeige für die S 2 Richtung Kaiserslautern zu lesen. Die hätte eigentlich um 13.19 Uhr von Neckargemünd starten sollen.

Kein Zug weit und breit - das war gestern ein gewohntes Bild in Bammental. Foto: Katzenberger-Ruf

Und wie sieht es am Nachmittag in Bammental aus? Zunächst scheint es, als habe sich die Lage entspannt. Was sind schon fünf Minuten Verspätung? Die zählen Bahnfahrende ja schon gar nicht mehr. Am Bahnhof in Bammental warten drei Frauen auf den Anschluss Richtung Sinsheim.

Mit Stöpseln im Ohr starren sie aber zunächst einmal auf ihre Smartphones. Von der Anzeige, dass die S 5 fünf Minuten Verspätung haben wird, bekommen sie gar nichts mit. Die Ansage über Lautsprecher geht vermutlich auch an ihnen vorbei. Doch da ist noch Luft nach oben: Anzeige und Ansage werden wenig später auf "zehn Minuten Verspätung" korrigiert. Dabei bleibt’s dann auch.

Die Entschuldigung der Bahn erschien auf den Anzeigen als Laufschrift. Foto: Katzenberger-Ruf

Diejenigen, die um 14.06 Uhr von Bammental Richtung Heidelberg fahren wollen, kommen, wie angekündigt, tatsächlich fünf Minuten später vom Fleck. Doch die S-Bahn um 14.36 Uhr fällt aus. "Wir bitten um Entschuldigung" ist in Laufschrift auf der elektronischen Anzeigentafel zu lesen. Als Begründung für den Ausfall wird auch hier eine technische Störung genannt. Die Laufschrift erscheint gegen 14.25 Uhr, als noch niemand am Bahnsteig steht. Die Durchsage kommt fünf Minuten später. "So ein Mist! Wie komm’ ich jetzt nach Heidelberg?", flucht ein junger Mann. Dann ruft er zu Hause an: "Mama, kannst du mich fahren?"

Dass die S-Bahn nach Heidelberg, planmäßige Abfahrt 14.41 Uhr, entfällt, ist am Bahnhof in Neckargemünd um 14.40 Uhr zu vernehmen. Das war aber vermutlich nicht die erste Ansage zu diesem Zugausfall. "Bahnreisen sind in letzter Zeit schon irgendwie ein Abenteuer", findet eine Frau, die mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof in Heidelberg fahren will, um von dort in die Ferien im Allgäu zu starten. Dies zusammen mit einer Freundin, mit der sie vorher erst noch essen gehen will. Nun überlegt sie, lieber den Bus der Linie 35 nach Heidelberg zu nehmen, statt auf die nächste S-Bahn zu warten, die vielleicht auch nicht kommt.