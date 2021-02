B45/Bammental. Wegen eines schweren Verkehrsunfalls an der Einmündung der Bundesstraße B45/ und der Landstraße L600 (Abzweig Richtung Bammental) kommt es derzeit noch zu Behinderungen auf der B45 zwischen Wiesenbach und Neckargemünd. Grund dafür ist ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Lkw.

Am Dienstagvormittag kam es laut Polizeiangaben um kurz vor 9 Uhr an der Einmündung B45/L600 in Richtung Bammental zu einem Zusammenstoß. Dabei wurden laut Polizeiangaben zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Heidelberg ergaben, war der Lkw zunächst von Neckargemünd in Richtung Mauer unterwegs und musste an der Einmündung zur Landstraße L600 an einer roten Ampel warten. Hinter ihm hielt der Fahrer eines VW an.

Als die Ampel auf "Grün" schaltete und der Lkw anfuhr, wollte der nachfolgende VW-Fahrer zunächst nach rechts in Richtung Bammental abbiegen, zog aus bislang unbekannten Gründen wieder nach links auf die B45 und kollidiert mit dem Heck des 1,8 Tonners.

Dabei zog sich der Autofahrer Kopfverletzungen zu, weshalb er nach seiner notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde. Der Lkw-Fahrer hatte sich offenbar nur leicht verletzt und wurde vor Ort versorgt.

Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Der VW musste abgeschleppt werden. Die B45 war kurzfristig voll gesperrt. Der Verkehr wurde anschließend während der Unfallaufnahme von Polizeibeamten geregelt. Die Freiwillige Feuerwehr Bammental war mit einem gesamten Zug zur Bergung des Verletzten und Absicherung der Unfallstelle im Einsatz.

Derzeit kommt es im Bereich der Unfallstelle immer noch zu Behinderungen. Eine Fachfirma ist noch zur Reinigung er Fahrbahn im Einsatz.

Update: Dienstag, 23. Februar 2021, 11.02 Uhr

