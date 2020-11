B3 bei Nußloch. (pol/kaf) Nach einem Unfall auf der Bundesstraße B3 zwischen Nußloch und Wiesloch kam es am Montagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen. Kurzzeitig wurde die Strecke komplett gesperrt, dann der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt, teilt die Polizei mit.

Gegen 7.30 Uhr war ein 18-jähriger BMW-Fahrer auf der B3 in Richtung Wiesloch auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Ursache dafür ist noch unklar. Auf der Höhe der Abfahrt Nußloch kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden 70-jährigen Citroen-Fahrer.

Beide Autofahrer wurden mit Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht; ihre Fahrzeuge sind Totalschaden und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000.- Euro.

Während der Unfallaufnahme, die bis kurz vor 10.30 Uhr dauerte, wurde die B3 kurzfristig in beide Richtungen voll gesperrt.

Es bildete sich zeitweise ein längerer Rückstau in beide Richtungen.

Eine Fachfirma war zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

Update: Montag, 30. November 2020, 11.12 Uhr