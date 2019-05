Leimen/Nußloch. (pol/mare) Glück im Unglück hatte ein Autofahrer auf der Bundesstraße B3 bei St. Ilgen am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, war daran aber nur ein Auto beteiligt und der Fahrer blieb unverletzt.

Was war geschehen? Den Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer. Ein 35-jähriger Mann war gegen 17.30 Uhr mit seinem Toyota auf der B3 in Richtung Heidelberg unterwegs. In Höhe Nußloch kam ein entgegenkommender Pkw auf seine Fahrspur.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte der 35-Jährige nach rechts und kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen, fuhr die Böschung hinab und kam in einem Gestrüpp zum Stehen. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090, zu melden.

Update: Freitag, 3. Mai 2019, 21.55 Uhr