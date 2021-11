Er suchte die große Bühne in der Fernsehsendung „Das Supertalent“: Maximilian Beitz. Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Meckesheim-Mönchzell. (luw) "Ich hatte kalte Hände und Füße", sagt Maximilian Beitz nicht etwa über den Moment, in dem er vor Prominenten, vollen Zuschauerrängen und Kameras für ein Millionenpublikum auftrat. Sondern über den vergangenen Samstagabend, als jener längst aufgezeichnete Auftritt in der RTL-Show "Das Supertalent" ausgestrahlt wurde – und er sich selbst erstmals im Fernsehen sah. Der Pianist und Komponist aus dem Meckesheimer Ortsteil Mönchzell versuchte bekanntlich sein Glück und wollte es in die nächste Runde schaffen. Jedoch verwehrte ihm die prominent besetzte Jury diesen Erfolg. Für ihn persönlich sei es dennoch eine gelungene Erfahrung gewesen, sagte er hinterher gegenüber der RNZ.

Der 37-Jährige hatte vor der Ausstrahlung am Samstagabend wie berichtet nicht verraten dürfen, ob er es von dieser "Casting-Runde" in die "Live-Shows" geschafft hat. Er wollte die Jury um das Magier-Duo "Ehrlich Brothers", Modeschöpfer Michael Michalsky und die Schauspielerinnen Chantal Janzen sowie Sophia Thomalla mit einer besonderen Art des Konzerts überzeugen. So spielte der selbstständige Immobilienverwalter nicht nur ein selbst komponiertes Lied auf dem Klavier, sondern erzeugte dazu etwa mit einer nach und nach zerplatzenden Luftpolsterfolie Geräusche. Mit der Entspannungsmethode "Autonomous Sensory Meridian Response" (ASMR) versuchte er, beim Zuhörer ein "wohliges Gefühl im Kopf" zu erzeugen; frei übersetzt bedeutet ASMR "unabhängige Reaktion des Körpers auf sensorische Reize".

Doch etwa für die "Ehrlich Brothers" war dies "wenig spektakulär", sagte einer der Magier-Stars hinterher: "Aber Du bekommst von mir ein Ja für Deine eigene Komposition." Auch bei Thomalla kam Beitz’ Musik gut an. "Bleib’ dran, mach weiter", ermunterte sie ihn. Nur reiche das Gezeigte wohl nicht fürs "Supertalent". Beitz verließ die Bühne mit einem Lächeln, von Groll war auch hinterher im Gespräch keine Spur: "Ich habe für meine Musik viel tolles Feedback bekommen und verstehe, dass mein eher ruhiger Auftritt nicht spektakulär genug war." So gönne er auch seinen letztlich erfolgreicheren Konkurrenten das Weiterkommen. Unterm Strich sei es einfach "geil" gewesen, einmal im Fernsehen aufzutreten: "Und ich kam auch nicht dämlich rüber", meint er schmunzelnd.

So will Beitz das Positive aus dieser Erfahrung mitnehmen und arbeitet als Musiker schon auf seinen nächsten "Traum" hin. "Ich würde sehr gerne einmal Klaviermusik für einen Film komponieren", so Beitz, der übrigens auch seine eigene Musik veröffentlicht und bereits einen digital als "e-Book" verfügbaren Ratgeber geschrieben hat ...