Von Nicolas Lewe

Dossenheim. "Ab Mitte April wird es sehr schwer, das Unternehmen zu halten, da selbst die Hilfen nicht ausreichen, die Folgekosten aufzufangen und Kleinunternehmen kaum Chancen haben, einen Kredit zu bekommen." Die Zukunftsprognosen, die Rainer Seeböck seiner Fahrschule in Dossenheim gibt, klingen in Zeiten der Corona-bedingten Schließung alles andere als rosig.

Seeböck betont aber auch, dass diese Zukunftssorgen in Zeiten der Coronakrise nicht nur ihn, sondern alle Fahrlehrer plagen. Zwar sei die Branche der Fahrschulen von "Einzelkämpfern" geprägt, doch das heiße nicht, dass untereinander kein Austausch stattfinde. "Wir arbeiten jeden Monat so, dass es uns für einen oder maximal zwei Monate reicht", meint der Dossenheimer. Das Problem der Fahrschulen bestehe in der Coronakrise darin, "dass wir aktuell null verdienen". In Baden-Württemberg sind seit dem 17. März alle Fahrschulen geschlossen.

Hintergrund Fahrschulen in Baden-Württemberg müssen zur Eindämmung des Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Eine entsprechende Verordnung der Landesregierung ist am 17. März in Kraft getreten. Nach Angaben des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg ist damit "auf unbestimmte Zeit" für circa 29.000 Fahrschüler die theoretische und praktische [+] Lesen Sie mehr Fahrschulen in Baden-Württemberg müssen zur Eindämmung des Coronavirus bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Eine entsprechende Verordnung der Landesregierung ist am 17. März in Kraft getreten. Nach Angaben des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg ist damit "auf unbestimmte Zeit" für circa 29.000 Fahrschüler die theoretische und praktische Schulung ausgesetzt. Davon betroffen sind demzufolge rund 1600 Fahrschulen und etwa 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Pro Arbeitstag entstehe der Branche ein Umsatzverlust von rund 1,7 Millionen Euro. Der Fahrlehrerverband fordert den Staat dazu auf, "rasch, unbürokratisch und wirksam" zu helfen, um die "massive Existenzbedrohung" abzuwenden. Die vom Land Baden-Württemberg beschlossene Fahrschulschließung wird laut Verordnung am 15. Juni außer Kraft gesetzt. Das zuständige Sozialministerium ist jedoch berechtigt, diesen Termin je nach Entwicklung abzuändern. Der Fahrlehrerverband hofft darauf, dass Fahrschulen ebenso wie Schulen und Kindertagesstätten behandelt werden. Diese dürfen nach aktuellem Stand am 20. April, dem Montag nach den Osterferien, wieder öffnen. (lew)

[-] Weniger anzeigen

"Unsere Kosten laufen weiter", sagt der Fahrschullehrer und spricht von Summen zwischen 4500 und 8500 Euro. Diese seien unter anderem für die Zulassung der Fahrzeuge sowie die Miete der Fahrschulräume aufzubringen. Für seinen Betrieb habe er fünf Fahrzeuge angemeldet: einen Automatikwagen, einen Schaltwagen sowie drei Motorräder. Hinzu komme ein Anhänger. "Ich habe kein Personal", erklärt Seeböck, der darin in der aktuellen Situation einen Vorteil sieht.

Allerdings sei sein Angebot erst vor rund einem Jahr um eine Flugschule erweitert worden. Auch diese habe nun geschlossen, bringe jedoch weitere laufende Kosten mit sich. Die 9000 Euro Überbrückungshilfe, die er als Alleinunternehmer ohne Mitarbeiter vom Staat erwarten könne, würden da bei Weitem nicht helfen. Klären müsse er noch, ob er für die Flugschule separat einen Antrag stellen kann.

Seeböck, der seit 1984 als Fahrlehrer selbstständig ist, wirft zudem die Frage auf, warum es unter Auflagen, wie einer regelmäßigen Desinfektion, dem Tragen eines Mundschutzes und Einzelunterricht im Auto nicht möglich ist, jungen Leuten auch in Corona-Zeiten weiterhin das Fahrern zu lehren. Noch unproblematischer sei die Einhaltung der 1,5 Meter-Abstandsregel bei Fahrstunden mit Motorradschülern. Und auch im Lkw, den Seeböck für die Fahreinheiten anmietet, könnte der Abstand problemlos eingehalten werden. "Nur Theorieunterricht", sieht Seeböck ein, "ist mit Einzelnen tatsächlich schwer zu machen."