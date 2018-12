Wiesenbach. (ke). Dürfen das Erd- und das Obergeschoss des Antoniushofs künftig offiziell als Versammlungsstätte genutzt werden? Diese Frage stand bereits in der Novembersitzung des Gemeinderats im Raum, doch wurde ein Beschluss dazu vertagt. Denn die Frist für die Angrenzer-Benachrichtigung lief noch, zudem sollten Gespräche mit Nachbarn und dem Betreiber des Antoniushofs geführt werden.

Der Hof hatte in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Nachbarn des "Kompetenzzentrums für Nachhaltigkeit und Prävention" hatten sich über Lärmbelästigungen durch Fest- und Veranstaltungsbesucher beschwert. Der Konflikt hatte sich zugespitzt. Bürgermeister Eric Grabenbauer verwies nun unter anderem auf Unterlagen, die das Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises vom Bauherrn und Betreiber nachgefordert hatte. Darunter eine Baubeschreibung, aus der folgende Nutzungsänderung hervorging: "Die zur Ausstellungsfläche umgenutzte Scheune ist auch Veranstaltungsraum. Baulich ändert sich nichts."

Laut Flächennutzungsplan befindet sich das Vorhaben in einem Mischgebiet, wo beispielsweise Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes zulässig sind. Das Vorhaben muss sich jedoch laut Baugesetz nicht nur nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die nähere Umgebung einfügen. Auch die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt werden.

Die Beurteilung nachbarlicher Interessen insbesondere bezüglich des Themas Lärm obliegt dem Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises und nicht der Gemeinde. Nach Auskunft des Baurechtsamts soll nach entsprechender Stellungnahme des Gewerbeaufsichtsamts die Vorlage einer Schallimmissions-Prognose gefordert werden.

Markus Bühler (Grüne), der in der vorausgegangenen Ratssitzung die Vertagung des Themas beantragt hatte, erinnerte daran, dass man versuchen wollte, eine einvernehmliche Lösung zu finden. "Die Parteien kamen wieder zusammen, und zwar per E-Mail", berichtete er. Der Konzeptkünstler Samuel Fleiner, der den Antoniushof betreibt, habe zugesagt, sich darum zu kümmern, dass die Nachtruhe eingehalten wird. Hierbei sprach Lina Kramer (FWV) "die gewisse Lautstärke" beim Abfahren der Gäste an.

Gernot Echner (FWV) hätte sich gewünscht, dass die Parteien "eher persönlich" in Kontakt treten und sich an einen Tisch setzen. Doch habe sich die Auseinandersetzung "in die richtige Richtung entwickelt". Man könne das Ansinnen des Antragstellers "rechtlich nicht verwehren", so seine Schlussfolgerung.

Wolfgang Hannemann (CDU) beantragte einen Zusatz zu dem von der Gemeinde vorgelegten Beschlussvorschlag: Die Stellplätze sollten hergestellt und angefahren werden können, und deren Nutzung auch kontrolliert werden. Dieser Zusatz wurde dann auch aufgenommen. Neun Ratsmitglieder stimmten dem Antrag auf Umnutzung unter der Voraussetzung, dass die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewahrt sind, zu; zwei enthielten sich.