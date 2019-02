Von Doris Weber

Dossenheim. Vor mehr als einem Jahr erfuhren Hannah und ihre Familie, dass ein Familienmitglied an Brustkrebs erkrankt ist - genetisch bedingt. Es sollte sich herausstellen, dass die Familie der Hochrisikogruppe angehört. "Ich will das Bewusstsein dafür wecken, dass man selbst etwas tun kann, um das Risiko einer Brustkrebserkrankung zu minimieren", sagt Hannah heute mutig, die gerade Anfang 20 ist. Deshalb erzählt die Dossenheimerin ihre Geschichte. Frauen sollen über das heikle, lebensbedrohliche und gerade für junge Frauen sensible Thema aufgeklärt werden.

Auch ohne Genmutation sollen Frauen mehr auf sich achten, sagt Hannah. Jede soll lernen, selbst die Brust abzutasten, und jede soll Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen. Früh erkannt ist Brustkrebs heute gut behandelbar. Und es klingt seltsam, aber auch Männer will sie sensibilisieren und aufklären. Denn auch Männer können an Brustkrebs erkranken.

Hintergrund Leben mit Brustkrebsrisiko > Was ist genetischer Brustkrebs? Und was bedeutet es, Träger zu sein? Krebs entsteht durch Genveränderungen. Das für den Brustkrebs relevante Gen wird als "BRCA" bezeichnet. Die Abkürzung steht für "Breast Cancer", der englischen Übersetzung von Brustkrebs. Obwohl in der Bezeichnung nicht erwähnt, ist damit auch ein erhöhtes Risiko [+] Lesen Sie mehr Leben mit Brustkrebsrisiko > Was ist genetischer Brustkrebs? Und was bedeutet es, Träger zu sein? Krebs entsteht durch Genveränderungen. Das für den Brustkrebs relevante Gen wird als "BRCA" bezeichnet. Die Abkürzung steht für "Breast Cancer", der englischen Übersetzung von Brustkrebs. Obwohl in der Bezeichnung nicht erwähnt, ist damit auch ein erhöhtes Risiko verbunden, an Eierstockkrebs zu erkranken. Männer und Frauen können Träger des veränderten Gens sein. Das heißt, Vater oder Mutter geben die Mutation mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent an ihre Kinder weiter. Betroffene Familien werden daher zu "Hochrisikofamilien" erklärt, weil ihre Familienmitglieder aufgrund der genetischen Disposition häufiger an Brust- und Eierstockkrebs erkranken. Besondere Kennzeichen sind Erkrankungen in jungen Jahren. Weitere Auffälligkeiten sind beispielsweise, dass Brustkrebs in beiden Brüsten auftreten kann oder eben, dass Männer daran erkranken. Nicht jede Brust- oder Eierstockkrebserkrankung lässt sich auf ein ererbtes verändertes Gen zurückführen. Bei jeder zehnten bis 20. Erkrankung ist dies aber der Fall. dw Info: www.brca-netzwerk.de/familiaerer-brustkrebs/definition

Hannahs persönliche Entscheidung, wie sie mit der Diagnose weiterlebt, ist radikal. Nachdem das BRCA-Gen bei ihr bestätigt worden war, hat sie sich für eine Brustamputation entschieden. "Das ist mein Weg", sagt sie. Letzte Woche ließ sie sich die Brüste abnehmen. Der Brustkrebs verliert für sie damit an Macht über sie und ihren Körper.

Der Entscheidung ging ein langer Abwägungsprozess voraus. Als die Nachricht der Genmutation die Familie erreichte, folgte der Schockstarre schnell eine innerfamiliäre Diskussion: "Was machen wir mit dieser Information?" Auch die anderen Familienmitglieder konnten Träger dieses Gens sein und mit hoher Wahrscheinlichkeit an der gleichen Krebsart erkranken.

Der Überzeugung, der psychischen Belastung durch die Ungewissheit nicht schutzlos ausgeliefert sein zu wollen, folgten Gentests. Zunächst bei der Mutter. Er war zum Entsetzen aller positiv. Die Mutation hatte sie von ihrem Vater geerbt, wie sich später herausstellte. Neben dem eigenen erhöhten Erkrankungsrisiko bedeutete das Testergebnis auch, dass ihre Kinder mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit ebenfalls "Mutationsträger" sind. Auch sie ließen sich testen.

"Das war ein richtig schlimmer Tag", sagt Hannah, als die Ärztin ihr mitteilte: "Bei Ihnen haben wir das Gen festgestellt." Niemand will in diesem Moment in ihrer Haut und in der Haut ihrer Familie gesteckt haben. Für keinen war dieser Moment einfach. Die Mutter fühlt sich verantwortlich. Schuldgefühle plagen sie, obwohl Schuld gar kein Thema ist.

Hannah musste den Raum verlassen, um atmen zu können. Sie ist nicht nur jung und dynamisch. Sie war gerade frisch verliebt, hat berufliche Ziele, will selbst einmal Familie haben. Das Schicksal ist grausam. Sie lässt sich aber nicht davon beherrschen - ihr starker Charakter verhindert das. Sie informiert sich. Sie nimmt Beratungsgespräche wahr. Sie erfährt, dass engmaschige Kontrolluntersuchungen erst ab Mitte 20 vorgesehen sind. Sie findet das BRCA-Netzwerk, das Gesprächskreise anbietet, hilft und informiert. Sie findet Halt in einer großartigen Familie und in ihrem großartigen Freund.

Über das digitale Netzwerk Instagram knüpft sie als "Fräulein BRCA" Kontakte. "Sie werden auf Berührung, Wärme und Kälte nicht mehr reagieren. Ich werde nichts mehr fühlen. Ich werde nicht stillen können. Ich werde anders sein", schreibt sie dort, als ein Jahr nach der Diagnose ihr Entschluss für eine Amputation fällt. Eine Entscheidung, wie sie auch Schauspielerin Angelina Jolie als prominentes Beispiel 2013 getroffen hat. Trotz Ängsten wirkt die Amputation auf Hannah befreiend: Sie reduziere das Risiko einer Erkrankung von bis zu 80 auf zwei bis drei Prozent. Sie habe "unglaubliche Angst" vor einer Chemotherapie. Der permanent gegenwärtigen psychischen Belastung will sie sich nicht aussetzen. Und: Beim Blick in den Spiegel verändere sich ihre Selbstwahrnehmung aufgrund ihres Alters nicht ähnlich drastisch wie ein erst später vorgenommener Brustaufbau.

Der Bedrohung kann sie trotz Amputation aber nicht gänzlich entkommen. In rund 20 Jahren können Eierstöcke und Eileiter angegriffen sein. Bis dahin wollen ihr Freund und sie Familie haben.