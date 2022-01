Am Tag nach dem Amoklauf 2013 in Dossenheim: Der Bereich um das Restaurant „Ambiente“ war noch immer abgesperrt. Foto: Moll

Dossenheim. (luw) Die Amoktat am Montag im Heidelberger Universitätscampus hat in Dossenheim schreckliche Erinnerungen geweckt. Im August 2013 eskalierte hier im Rahmen einer Eigentümerversammlung ein Streit, in dessen Folge ein 71-Jähriger in einem Nebenraum des Restaurants "Ambiente" 13 Schüsse aus einer Pistole abgab. Zwei Menschen starben, fünf wurden verletzt, ehe sich der Täter selbst richtete. Der damalige Bürgermeister Hans Lorenz sprach hinterher von den schwierigsten Tagen seiner Amtszeit. Anlässlich der Tat von Heidelberg blickt er im RNZ-Gespräch nun noch einmal zurück.

"Man denkt eigentlich immer daran zurück, wenn so etwas passiert – erst recht natürlich, wenn es wie jetzt in der direkten Nachbarschaft Dossenheims ist", sagt der von 1995 bis 2019 amtierende Bürgermeister der Bergstraßengemeinde. Ihm persönlich sei die damalige Tat auch deswegen in besonderer Weise nachgegangen, weil er selbst wenige Stunden vorher noch am Tatort war: "An diesem Tag fand im ,Ambiente’ eine politische Veranstaltung statt, bei der ich auch war", erzählt Lorenz. Man habe hinterher noch in einer Gruppe überlegt, wie und wo man den Nachmittag ausklingen lasse. "Ich bin dann mit meiner Familie am Weißen Stein essen gewesen", so Lorenz. Dort sei der Handyempfang schlecht gewesen, weshalb er erst relativ spät von dem Amoklauf erfahren habe. "Der Wirt kam irgendwann zu mir und sagte, im Radio werde die ganze Zeit erzählt, dass in Dossenheim etwas Schlimmes passiert ist."

Ex-Rathauschef Hans Lorenz. Foto: Alex

Lorenz machte sich gleich auf den Weg zum Tatort. Er erinnert sich noch, dass dort "alles abgesperrt" war. "Ich war wirklich schockiert", sagt der frühere Bürgermeister und CDU-Landtagsabgeordnete. Dann sei ihm zudem bewusst geworden: "Ich wäre hier auch fast dabei gewesen." In den Folgetagen habe sich nicht nur für ihn immer wieder die Frage gestellt: "Wie geht man damit um?" Besonders getroffen hätten ihn persönlich und alle im Rathaus auch die Tatsache, dass eines der Todesopfer ein bereits pensionierter früherer Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung war. Auch eine der Verletzten habe er persönlich gekannt, berichtet Lorenz. "Es war eine sehr schwierige Situation." Gemeinsam mit Seelsorgern besuchte der damalige Rathauschef die Familie des Täters, der eine Ehefrau – sie selbst war auch bei der Tat anwesend und wurde verletzt –, eine Tochter und zwei Enkelkinder hinterlassen hatte.

An jenem 20. August 2013 fand nach besagter politischer Veranstaltung eine Versammlung von Wohnungseigentümern im Nebenraum des "Ambiente" statt, das auch Vereinsheim der TSG Germania Dossenheim ist. Der Täter hatte sich offenbar schon seit längerer Zeit betrogen gefühlt, weil die Nebenkosten aus seiner Sicht nicht korrekt abgerechnet worden waren. Als er während der Zusammenkunft auf eine Miteigentümerin losgehen wollte, ging der Hausverwalter dazwischen und verwies den 71-Jährigen des Saales. Der Rentner, der von 1979 bis 1983 dem Dossenheimer Schützenverein angehört hatte, verließ die Gaststätte, vermutlich um zu Hause die Tatwaffe – eine Neunmillimeter-Pistole der Marke Ceská 75 – zu holen. Zurück im "Ambiente", bestellte er an der Theke eine Cola und stürzte sie hinunter. Er habe sichtlich nervös gewirkt, berichteten Zeugen später. Anschließend stürmte er in den Nebensaal und rief in die Versammlung: "Ich bring’ Euch alle um." Dann eröffnete er das Feuer.