Von Thomas Seiler

Neckargemünd. Warum der Abwasserzweckverband (AZV) Heidelberg, dem neben Heidelberg auch Neckargemünd, Dossenheim, Eppelheim und seit drei Jahren Neckarsteinach angehören, in Neckargemünd Asyl suchte? Das hatte einen gewichtigen Grund, wie Heidelbergs Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck in seiner Funktion als Verbandsvorsitzender mit Augenzwinkern feststellte. Momentan laufen nämlich die Sanierungsarbeiten und die Erweiterung des Betriebsgebäudes im Klärwerk Nord in der Tiergartenstraße in Heidelberg-Handschuhsheim auf Hochtouren. Dort findet normalerweise die Versammlung der Mitgliedskommunen statt.

"Das Gebäude ist mittlerweile entkernt und auf der Anlage rollt der Verwaltungsbetrieb in provisorisch errichteten Containern ab", ergänzte dazu der Geschäftsführer des AZV, Jürgen Weber, der auch die Amtsleitung des Heidelberger Tiefbauamts inne hat. "Wir hoffen zügig voranzukommen und liegen fast mit allen Vergaben im Kostenrahmen", erklärte er. Nun stand jene für die Arbeiten des Gewerkes "Elektrotechnik/Stark- und Schwachstrom" im Bauabschnitt 1 und 2 an. Dabei geht es, so Weber, zum Großteil um die energetische Sanierung des Betriebsgebäudes.

Für diese Gesamtmaßnahme wurden im laufenden Etat kassenwirksame Mittel in Höhe von zwei Millionen Euro eingebracht und zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung von 2,3 Millionen Euro veranschlagt. Für die nun bereits laufenden Arbeiten stimmte die Versammlung dem Angebotspreis der in Dossenheim ansässigen Firma Elektro Scholl zu und segnete damit rund 317.190 Euro ab.

Auf dem Prüfstand steht derzeit auch die Erneuerung des Dükers zwischen dem Klärwerk Nord und dem im Heidelberger Stadtteil Wieblingen sich befindenden Klärwerk Süd. Dazu muss mittels einer Druckleitung, also einem Düker, der Neckar unterquert werden. "Wir müssen die Betriebssicherheit der Anlagen und damit die Abwasserreinigung gewährleisten", erklärte Manuel Oehlke vom AZV die Wichtigkeit der Neugestaltung.

Insgesamt stellte er fünf Varianten vor, von denen er am Ende eine begehbare Ein-Rohr-Lösung mit einem Manteldurchmesser von vier Metern bevorzugte. Der Vortrieb startet mit einer Grube auf Wieblinger Seite in 22 Metern Tiefe und liegt noch rund acht Meter unter der Abdichtung des als Schifffahrtskanal geführten Seitenkanals Wieblingen. Die gesamte Vortriebsstrecke beträgt laut Oehlke rund 445 Meter, wobei die ersten 305 Meter in gerader Trasse und der Rest in einem Bogen mit einem Radius von 840 Metern verläuft. Als Zielgrube ist dann die Nähe des Häckselplatzes geplant. Die möglichen Gesamtkosten avisierte er circa 23 Millionen Euro.

Auch wenn die Versammlung jener Variante zustimmte, werden noch einige Jahre ins Land gehen, zeigte sich der AZV-Vorsitzende sicher, zumal neben einem Baugrundgutachten viele verschiedene Ämter und Vereinigungen ihre Stellungnahme dazu abgeben müssen. Schneller zum Abschluss kommt man sicherlich beim Umbau des Sammelkanals Dossenheim, wie Weber später mitteilte. "Bis Ende des Jahres wird alles fertig sein", schätzt er ein.

Ähnlich sieht dies auch bei der Sanierung des Pumpwerks Mückenloch aus. Immer wieder kam es dort in den vergangenen elf Jahren zu zum Teil massiven Betriebsstörungen, sodass eine Renovierung dringend notwendig ist, erläuterte Weber den Sachverhalt. Der könne sogar zum generellen Totalausfall des Pumpwerks führen. "Nach dem momentanen Kenntnisstand ist ein außerplanmäßiger Betrag von 250.000 Euro notwendig", warb Odszuck danach um Zustimmung.

Die bekam er dann auch. Die Deckung dazu galt jedoch als sicher, da die Mitglieder die im laufenden Etat in gleicher Kostenhöhe vorgesehene Ersatzbeschaffung des Hochdruckspül- und saugwagens auf das nächste Jahr verschoben. "Wir bleiben nun mit diesem Vorhaben am Ball", versprach Weber und will in der nächsten Sitzung im Dezember über die Fortschritte berichten.