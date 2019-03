Die Verabschiedung von Bürgermeister Hans Lorenz nach 24 Jahren an der Spitze des Dossenheimer Rathauses wurde am Freitagabend zum großen Bahnhof. Foto: Alexander Müller

Von Thomas Frenzel

Dossenheim. Günther Oettinger, EU-Kommissar und früherer Landtagskollege, grüßte per Video-Botschaft aus dem Brexit-gebeutelten Brüssel, der Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers kam mit einem verspäteten Flieger direkt aus Berlin: Die Verabschiedung von Bürgermeister Hans Lorenz nach 24 Jahren an der Spitze des Dossenheimer Rathauses wurde am Freitagabend zum großen Bahnhof. Vorgänger Peter Denger war ebenso in die vollbesetzte Jahnhalle gekommen wie Nachfolger David Faulhaber.

Für den 64-jährigen Lorenz wurde der große Zuspruch zu einem Marathon im Hände-Schütteln. Ein Marathon, den er durchaus genoss, wie er selbst einräumte. Es war ein ebenso schöner wie würdiger Marathon, den die Organisatoren im Hintergrund arrangiert hatten.

Zur Begrüßung gab es Perlendes und Orangiges zum Anstoßen, zum Abschluss eine feine Mischung an kalt-warmen Delikatessen zur Stärkung. Und dazwischen waren die zahlreichen Reden einem strengen Zeitmanagement unterworfen. Die Vorgabe: In der Kürze liegt die Würze.

Dabei gab es nicht nur kurze Würze. Julia Philippi, die als Bürgermeister-Stellvertreterin durch den Abend führte, überraschte Hans Lorenz gemeinsam mit den Gemeinderat-Fraktionschefs mit einer der höchsten Auszeichnungen, die Dossenheim zu vergeben hat: der Bürgermedaille. Mit dabei war auch Robert Crauste, Bürgermeister der südfranzösischen Partnergemeinde Le Grau du Roi. Dieser war mit einer kleinen Delegation angereist und setzte noch eins drauf: Er verlieh dem am 31. März scheidenden Amtskollegen Lorenz die Ehrenbürgerwürde von Le Grau du Roi.

Ebenso herzlich waren die Botschaften der Dossenheimer selbst: Die Musikanten und die Sängerschaft entboten ihre Glückwünsche, der Jugendgemeinderat münzte das Badnerlied auf den "besten Bürgermeister" um und das als "Dossenheim All Stars" angekündigte Girls-Trio bewies, dass das junge Dossenheim auch aktuelle Hits im Repertoire hat.

Und Hans Lorenz? Der durfte sich am Ende in stehenden Ovationen sonnen. Minutenlanger Applaus brandete auf, schien kaum enden zu wollen.