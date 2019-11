Mauer. (tri) Manche Mühlen mahlen langsam. Nicht so im Fall einer neuen Busverbindung von Mauer nach Meckesheim, die schon im Dezember eingerichtet werden soll. Rückblick: In der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung ging es in der Fragerunde von Bürgern um Verspätungen im Bus- und Bahnverkehr. Gemeinderat Andreas Raser (UfM) verlas einen Antrag, unterzeichnet von 18 Eltern schulpflichtiger Kinder an der Realschule Waibstadt und am Gymnasium Neckarbischofsheim – der Wortlaut: „Die momentane Situation der Verbindungen von Mauer nach Waibstadt und Neckarbischofsheim veranlasst uns, einen einfacheren und sicheren Schulweg zu fordern, der es den Schülern ermöglicht, rechtzeitig in den Unterricht in die Realschule und zum Gymnasium zu kommen.“

An beiden Schulen beginnt der Unterricht um 7.50 Uhr. Zurzeit hätten sich die Familien zu Fahrgemeinschaften nach Meckesheim zusammengeschlossen, was besonders in den Wintermonaten eine große Herausforderung darstelle. „Auch als sogenannte familienfreundliche Kommune sollte es in Ihrem Sinne sein, eine praktische Lösung ab Mauer zu finden“, wendeten sich die Eltern an die Gemeinde. Die Unterzeichner des Antrags, Julia Kaiser und Tommaso Fontana, waren mit weiteren Eltern im Zuhörerkreis anwesend.

Es entwickelte sich eine rege Diskussion darüber, ob denn gleich eine neue Busverbindung notwendig sei oder ob es ausreiche, wenn die S-Bahn von Mauer nach Meckesheim pünktlich abfahren würde. Bürgermeister John Ehret erklärte, dass er sich diesbezüglich aufgrund der Gespräche mit dem Elternkreis engagiere, obwohl die Gemeinde für den öffentlichen Personennahverkehr gar nicht zuständig sei: „Ich mache mich aber stark für Euer Anliegen und habe bei der Palatina-Bus-Gesellschaft bereits angefragt, ob der Bus, der in Meckesheim am Bahnhof eingesetzt wird, nicht auch von Mauer aus fahren könnte.“

Daraufhin habe er vom Amt für Nahverkehr des Rhein-Neckar-Kreises positive Signale erhalten. Auf Nachfrage der RNZ teilte Ehret mit, dass es sich dabei um die Linie 782 (Linienbündel Sinsheim-Nord) handele. „Die Buslinie 782 wird durch Palatina Waibstadt bedient und kann von allen Fahrscheininhabern, da es kein reiner Schulbusverkehr ist, genutzt werden“, so Ehret.

Kurze Zeit später die Überraschung: Das Sekretariat des Adolf-Schmitthenner-Gymnasiums in Neckarbischofsheim leitete ein Schreiben von Reinhard Kreuzwieser vom Haltestellen-Management der Sinsheimer Palatina-Busgesellschaft an die Eltern weiter. Dabei handelt es sich um die Information, dass für die derzeit 18 Schüler aus Mauer ab Montag, 16. Dezember, drei Haltestellen in Mauer bedient werden: Am Abzweig B 45 soll Abfahrt um 7.03 Uhr sein, an der Haltestelle „Alte Post“ um 07.04 Uhr und am Ortsausgang um 7.05 Uhr – in Richtung Meckesheimer Bahnhof. Die Realschüler müssten jedoch nach wie vor in Eschelbronn an der Haltestelle „Industriestraße“ in einen anderen Bus nach Waibstadt umsteigen, heißt es in dem Schreiben.

Aus dem Elternkreis wurde vermerkt: „Das ging jetzt aber schnell!“ Auch Ehret freute sich über die Ankündigung der „Palatina“, die neue Busverbindung noch vor den Weihnachtsferien einzurichten. Welche Kosten dadurch für die Gemeinde Mauer entstehen, konnte der Rathauschef noch nicht beantworten.