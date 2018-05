Neckargemünd. (mare) Es geht los: Am Dienstag, 2. Mai, rücken die Bagger für die Großbaustelle an der Bundesstraße 37 in Neckargemünd an. Bis November werden dabei die Straße und Abwasserkanäle saniert und Gas- und Wasserleitungen erneuert. Das Karlsruher Regierungspräsidiums, die Stadt und die Stadtwerke hatten die Maßnahmen für insgesamt 3,56 Millionen Euro gemeinsam ausgeschrieben.

Die ersten Arbeiten werden ab Dienstag in Neckargemünd in der Bahnhofstraße und auf der anderen Neckarseite in Kleingemünd durchgeführt, der Verkehr wird dabei einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Ab dem 3. Juli wird dann bis voraussichtlich 8. Oktober die Friedensbrücke voll gesperrt.

Info: Mehr zu den Bauarbeiten gibt es unter www.rnz.de/b37baustelle