Hier, am Ende des Sandhäuser Wegs, wurde am Donnerstagvormittag ein mutmaßlicher IS-Terrorist festgenommen. Das war gestern Gesprächsthema Nummer eins in Leimen. Foto: Alex

Von Anja Hammer und Christoph Moll

Leimen. Auf dem Schulhof spielen die Kinder Fangen, am historischen Rathaus stellt sich eine Hochzeitsgesellschaft fürs Foto auf, vor dem Kurpfalz-Centrum begutachtet eine Frau die Schals auf den Ständern. Auf den ersten Blick ist alles wie immer in Leimen. Doch wer gestern nicht nur hinschaute, sondern auch hinhörte, merkte: Es gab nur ein Thema. Die Festnahme eines mutmaßlichen IS-Terroristen bewegte die Große Kreisstadt. "Das ist das große Thema seit Boris Becker", ist die Beobachtung des Bäckers in der Turmgasse.

Nach Informationen der RNZ soll der 31-jährige Abd Arahman A.K. in einer von der Stadt angemieteten Wohnung im Westen Leimens in der sogenannten Anschlussunterbringung gelebt haben. In deren Nähe soll er am Donnerstag im Sandhäuser Weg festgenommen worden sein. Da der Syrer bereits im Jahr 2014 nach Deutschland gekommen sein soll, muss er zunächst woanders gelebt haben, da es damals noch keine Unterkunft in Leimen gab.

Vor der Turmschule warten zwei Mütter auf ihre Kinder. "Wir sind allgemein ängstlicher geworden", sagt Helen Müller. Schon am Donnerstag machte die Nachricht von der Terror-Festnahme die Runde im Elternchat. "Sonst passiert so etwas immer woanders - und nun ist es in Leimen", sagt sie weiter. Ihre Kinder lässt sie schon seit einiger Zeit nicht mehr alleine auf den Spielplatz, weil daneben eine Asylunterkunft ist. "Wenn ich dort bin, ist es gerade als Frau komisch", erklärt sie. "Man versteht die Sprache nicht, ich weiß nicht, was sie über mich sagen." Ihre Freundin Nadja Timofeev geht die Sache nüchterner an: "Solche Nachrichten ist man doch schon gewohnt", sagt die Mutter eines Sohnes. "Eigentlich habe ich nur darauf gewartet, dass auch Deutschland ins Visier der Terroristen gerät."

Ähnlich sehen es zwei Freundinnen, die gemütlich Kaffee am Georgiplatz trinken. "Man weiß doch eh, dass der IS eine tickende Zeitbombe ist", sagt die eine. "Aber deshalb lassen wir uns nicht unterkriegen", fügt die andere hinzu. Ihre Sichtweise auf die Flüchtlinge ändere sich mit der Festnahme nicht. Für sie steht fest: "Mensch ist Mensch - jetzt ist halt mal ein schwarzes Schaf darunter..." Ihre Freundin beendet den Satz: "Und die gibt es immer, auch unter Deutschen."

Ganz so ruhig geht es in der Pizzeria nebenan nicht zu. Dort entwickelt sich eine heftige Debatte über die Flüchtlinge in der Stadt, Vorwürfe werden laut: "Die Regierung muss etwas tun!", schimpft einer. Was? "Die Politik muss eben was tun." Auch die Stadt bekommt ihr Fett weg: "Die im Rathaus nehmen doch unsere Sorgen nicht ernst", sagt ein anderer. Die schlechte Informationspolitik und überfallene Seniorinnen werden ins Feld geführt. "Ich habe einfach Angst", sagt eine Frau mehrfach. Diesen Satz hört auch die Verkäuferin in der Metzgerei Kailer des Öfteren: "Vor allem von den Älteren", berichtet sie und weiß von Senioren, die nicht mehr ans Telefon gehen und die Tür nicht mehr aufmachen. "Heute hieß es zwar die ganze Zeit: Schon gehört? Schon gelesen?", erzählt sie. Sie selbst ist nur froh, dass nichts passiert ist und die Polizei den Mann rechtzeitig aufgegriffen hat. Vor dem Kurpfalz-Centrum wartet Taxifahrer Sylejman Rrezja auf Kundschaft, in seinem Wagen war die Leimener Terror-Festnahme auch schon Thema: "Zum Glück ist nichts passiert", entfährt es ihm erleichtert.

Das sieht auch Bernd Nemetschek von der lokalen Flüchtlingshilfe so. Der 62-jährige Leimener konnte gestern ausschließen, dass der mutmaßliche Terrorist in einer der drei größeren Unterkünfte des Rhein-Neckar-Kreises - darunter die Notunterkunft mit mehreren Hundert Männern in der Travemünder Straße - untergebracht war. Denn hier ist die Flüchtlingshilfe besonders aktiv - und kein Helfer kannte den 31-Jährigen.

Die Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung seien weniger auf die Hilfe der Freiwilligen angewiesen, da sie dann schon länger in Deutschland leben, die Sprache beherrschen und teilweise auch Arbeitsplätze haben, erklärt Nemetschek. "Mit ihnen haben wir nur zu tun, wenn wir von der Stadt zum Beispiel bei Umzügen zur Hilfe angefordert werden." Mehr würden die Ressourcen der rund 100 Flüchtlingshelfer bei derzeit 800 Flüchtlingen in der Stadt nicht zulassen.

"Noch ist es ruhig", sagt Bernd Nemetschek, "aber unsere Sorge ist, dass jetzt ein Pauschalverdacht auf alle Flüchtlinge fällt und die Stimmung in der Stadt kippt." Nicht nur die Helfer, sondern auch viele Flüchtlinge - insbesondere die Syrer in der Travemünder Straße - seien stark betroffen und fürchten negative Reaktionen, berichtet der 62-Jährige. "Wir machen jetzt aber erst recht weiter", sagt Nemetschek.

Dass der Mann in einer Liegenschaft der Stadt gelebt hat, bestätigt Stadtsprecher Michael Ullrich. Die Stadt habe etwa ein halbes Dutzend Wohnungen für Flüchtlinge angemietet. Dort könnten sie sich frei bewegen. Wie lange und ob der Syrer dort alleine oder mit weiteren Personen zusammengelebt hat, konnte Ullrich nicht sagen. Er sieht einen "bedauerlichen Einzelfall". "Wir als Stadt tun für die Flüchtlinge alles im Rahmen unserer Möglichkeiten." In der Stadt sei jedenfalls bislang "keinerlei Unruhe oder Panik zu spüren".

Die Festnahme beschäftigt auch das politische Leimen. Im Gemeinderat war sie am Donnerstagabend kurz Thema. "So etwas lässt sich nie ganz ausschließen", sagt SPD-Fraktionschef Peter Sandner gegenüber der RNZ. "Ich hoffe, dass sich die Haltung der Bevölkerung nicht ändert." Auch Klaus Feuchter (FDP) wurde etwas mulmig. "Ich bin aber nicht überrascht", meint er. Es sei klar, dass - wie auch bei Deutschen - nicht alle "brave Menschen" sind. "Ich war überrascht, bin aber nicht verängstigt", sagt der grün-alternative Ralf Frühwirt. "Die Gefahr, dass ich vor der Haustür von einem Auto überfahren werde, ist größer als Opfer eines Anschlages zu werden." Dieter Sterzenbach (Freie Wähler) sieht es positiv, dass der Syrer nicht in der Notunterkunft in der Travemünder Straße war. "Sonst würde die Stimmung kippen." Dass der Mann in Leimen lebte, sei Zufall. "Es hätte auch Sandhausen sein können."

Doch bei allen Diskussionen gibt es auch noch diejenigen, die von dem Trubel nichts mitbekommen haben. Gedankenversunken sitzt ein älterer Mann auf einer Bank am Georgiplatz und betrachtet den Wasser speienden Drachen. "Terroristen-Festnahme?", fragt er ungläubig. "Davon weiß ich nichts." Und wendet den Blick wieder dem Brunnen zu.