Ein Wohnmobil brannte am Montag in der Hohenstauferallee. Foto: PR Video

Leimen. (mün) Das Feuer, das am vergangenen Montag ein Wohnmobil in Leimen beschädigte, wurde vorsätzlich gelegt. Erst waren die Ermittler von einem technischen Defekt ausgegangen, doch jetzt teilt die Polizei mit: Es war Brandstiftung. Die Kriminalpolizei untersucht auch, ob es einen Zusammenhang mit einem Feuer auf einem Balkon am vergangenen Samstag gibt.

Das Feuer an dem Wohnmobil in der Hohenstauferallee war am Montag, 7. Dezember, kurz nach 19 Uhr entdeckt worden. Eine unbekannte Frau hatte einen Anwohner informiert und der die Rettungskräfte alarmiert. Jetzt sucht die Polizei die Frau, die den Hinweis auf das Feuer gegeben hatte.

Die Polizei hatte den Besitzer des Fahrzeugs erreicht und der hatte mit einem Handlöscher die Flammen am linken Hinterreifen teilweise löschen können. Auf dem linken Hinterreifen konnten teilwiese verbrannte Grillanzünder entdeckt und sichergestellt werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus St. Ilgen hatte die Nachlöscharbeiten übernommen. Der Sachschaden soll etwa 10.000 Euro betragen.

Am vergangenen Samstag, 5. Dezember, war gegen 20.30 Uhr in der Wittelsbacher Allee auf dem Balkon von einer Bewohnerin ein Feuer bemerkt worden. Unbekannte Täter hatten einen Balkonsichtschutz angezündet, der Brand konnte von den Bewohnern selbst gelöscht werden. Auch hier war der Rest eines Grillanzünders entdeckt worden.

Zeugen, vor allem die Frau, die den Wohnmobilbrand entdeckt hatte, sollen unter der Rufnummer 0621/174-5555 bei der Kriminalpolizei in Heidelberg melden.