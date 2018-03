Von Christoph Moll

Sandhausen. Wird die Landesstraße 600 zwischen Bruchhausen und dem Umspannwerk nun zurückgebaut oder nicht? Seit über 20 Jahren sorgt diese Frage in Sandhausen für kommunalpolitischen Sprengstoff - doch jetzt steht eine Entscheidung unmittelbar bevor: Der Petitionsausschuss des Landtags wird sich voraussichtlich am 28. März mit dem möglichen Rückbau des 1,4 Kilometer langen Teilstücks beschäftigen.

Zunächst sei geplant gewesen, dass sich das Gremium bereits am 7. März mit dem Sandhäuser Dauerthema befasst. "Es hat aber eine kleine Verzögerung gegeben", erklärte Helmut Gerstner vom Petitionsbüro des Landtags auf RNZ-Anfrage. Der Berichterstatter Georg Nelius, SPD-Landtagsabgeordneter aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, habe um etwas Zeit gebeten, da die Stellungnahme des Fachministeriums noch ausstehe.

Was passiert nun am 28. März? Der Petitionsausschuss wird über den L 600-Rückbau in einer nicht-öffentlichen Sitzung beraten. "Es kann sein, dass eine endgültige Entscheidung getroffen wird", erklärt Gerstner. "Es kann aber auch sein, dass die Mitglieder noch Klärungsbedarf sehen." Dann müssten weitere Stellungnahmen eingeholt werden.

Rückblick: Beschlossen wurde der Teilrückbau der L 600 bereits im Jahr 1989 als ökologische Ausgleichsmaßnahme für den Bau der parallel verlaufenden B 535 - umgesetzt aber bis heute nicht. Sandhausen wehrt sich ebenso wie viele umliegende Kommunen gegen die Verkleinerung der Straße auf die Breite eines Feldwegs und lehnt auch ein Paket mit alternativen Ausgleichsmaßnahmen in Teilen ab, weil es Verkehrsverlagerungen in den Ort befürchtet.

Der Sandhäuser Frank Kleinbongardt hat beim Landtag eine Petition gegen den Rückbau eingereicht, die Naturschutzverbände pochen mit einer Petition hingegen auf eine Umsetzung. Im November tagte eine Kommission des Petitionsausschusses in Sandhausen, um sich vor Ort ein Bild zu machen.

Bürgermeister Georg Kletti bekräftigte, dass die L 600 auf jeden Fall erhalten werden müsse. Näher wollte er sich nicht zu dem Thema äußern.