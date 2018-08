Von Christopher Brogle

Bammental. Bevor sie die Schule endgültig verlassen konnten, standen die Abiturienten noch ein letztes Mal in der Pflicht. Beim traditionellen Sommerkonzert des Gymnasiums wurde noch einmal alles aufgeboten, was man in den vergangenen Monaten in zahlreichen Proben erarbeitet hatte. Bereits im Vorfeld wurde der Konzertabend offensiv beworben und so war es nicht verwunderlich, dass die bereitgestellten Stühle bei weitem nicht ausreichten. Obwohl die Schüler fleißig für zusätzliche Sitzgelegenheiten sorgten, lauschten noch viele Zuschauer stehend der Begrüßung von Musiklehrer Ingo Schlüchtermann.

Schlüchtermann zeigte sich hoch erfreut, so "viele freundliche Gesichter begrüßen zu dürfen" und kündigte dem gespannten Publikum an, heute Zeuge einer Live-Aufnahme des Bammentaler Symphonieorchesters (BSO) zu werden.

Doch zuvor legte schon der Unterstufenchor mit internationaler Folklore aus Südamerika, England und Japan in Originalsprachen die Messlatte hoch. In den letzen drei Jahren ist dieser Chor unter der Leitung von Volker Konetschny von sechs Kindern auf 30 angewachsen. Mit Rhythmusinstrumenten und choreografischen Elementen leiteten die Kinder zum Mittel- und Oberstufenchor über, der unter der Leitung von Theresia von Erdmann und Sabrina Neidig eine bunte Mischung aus traditionellen Chorstücken und moderneren Interpretationen aufbot.

So ging dem Seemannsshanty "The drunken Sailor" der Nummer eins Hit aus dem Jahr 2009, "Fireflies", voran. Nach "Barbar'Ann" gab es zunächst viel Applaus für die Darbietung und anschließend Blumen für die Abiturienten, die nun aus dem Chor ausscheiden werden. In der folgenden Umbaupause für das Orchester waren den Gästen die Erfrischungen des Freundeskreises an diesem schwülen Frühlingsabend sehr willkommen.

Schulleiter Dr. Benedikt Bauer lobte das Symphonieorchester als Bereicherung für die Schule. Natürlich sei es toll, wenn die Jugendlichen im Rampenlicht stünden, aber auch die Auswirkungen auf das Schulklima seien sehr positiv zu bewerten. "In der Regel gibt es wenige jahrgangsübergreifende Gruppen im Schulalltag. Das Schulorchester ist dabei eine Ausnahme." Auch sei es erstaunlich, dass konstant über 50 Schüler jeden Samstagmorgen zu den Proben erschienen und hier einen Teil ihrer Freizeit opferten.

Schulleiter Benedikt Bauer fand im Gespräch gerade noch lobende Worte für Dirigent Ingo Schlüchtermann, als dieser auch schon auf der Bühne zur Tat schritt. Unter dem Motto "Klassik, Folklore und Film" spielte das BSO, das an den diesjährigen baden-württembergischen Schulorchestertagen in Calw teilnehmen wird, einen Ausschnitt aus der vergangenen Spanienreise. So folgten dem Stück "Medieval Legend" von Micheal Story, das laut Schlüchtermann aus einem Filmsoundtrack stammen könnte, zwei typisch klassische Symphonien von Monzart und Brahms. Der Folkbereich wurde mit einer hörenswerten Interpretation von "Oblivion" von Astor Piazolla und dem Traditional "Irish Suite" abgedeckt. Mit dem "Russian Sailors' Dance" fand das Konzert einen starken und vehementen Abschluss. Wieder gab es viel Applaus und erneut Blumen für die Abiturienten.

Christine Schmeling-Rößler dankte stellvertretend für den tollen Konzertabend und überreichte den Organisatoren aus der Musikfachschaft Präsente, bevor das BSO mit einem "Rausschmeißer" den Konzertabend abrundete.