Bammental. (mare) Wasser aus der Leitung ist trinkbar - das wissen wir. Das ist selbstverständlich, da wir ja damit aufgewachsen sind. Für einen Flüchtling aus Afrika oder Nahost aber ist es das nicht. Daher braucht es einen Hinweis darauf, etwa in Form eines Papiers mit elementaren Grundlagen. Dies will der Arbeitskreis "interkulturelles Miteinander" der Flüchtlingshilfe den bald ankommenden Asylsuchenden in der Kriegsmühle an die Hand geben. Das ist aber nur ein kleiner Aspekt, denn die ehrenamtlichen Helfer wollen in den ersten Wochen nach Ankunft der Flüchtlinge im Schichtbetrieb vor Ort sein, um für ein möglichst reibungsloses Neben- und Miteinander der Kulturen zu sorgen. Darauf bereit sich der Arbeitskreis derzeit intensiv vor.

Persönlicher Kontakt und Sprache sind wichtiger als ein Blatt Papier - das ist das Credo der Flüchtlingshilfe. Daher wolle man nach Ankunft der Flüchtlinge - aktuell sollen immer noch 100 meist männliche Migranten auf Bammentaler Gemarkung nahe Neckargemünd untergebracht werden - einen Schichtdienst einrichten, wie Christa Kleinbub-Dunkl von der Flüchtlingshilfe erklärt. Von 11 bis 16 Uhr sollen dann jeweils für drei Stunden Freiwillige im Containerdorf vor Ort sein. Für den allerersten Kontakt mit den Flüchtlingen und auch als Zeichen. "Seht, wir sind da, wenn ihr Fragen habt", nennt Christa Kleinbub-Dunkl die Motivation hinter der Aktion.

Die ehrenamtlichen Helfer sollen Fragen wie etwa nach Supermärkten oder Ärzten beantworten, in Englisch und im günstigen Fall auch Arabisch. "Wir müssen erst noch sehen, ob Englisch allein ausreicht", meint Kleinbub-Dunkl. Ohnehin könne man im vornhinein nicht alle möglichen Szenarien klären. Dennoch bereiten sich die Helfer intensiv auf ihren Dienst vor. So gab es schon mehrfach Vorbereitungstreffen, auch mit dem Rhein-Neckar-Kreis und der zuständigen Sozialarbeiterin Brigitte Keller stehe die Flüchtlingshilfe in regem Austausch. Bei den Treffen selbst werden Situationen durchgespielt, möglich auftauchende Fragen diskutiert und nach Möglichkeiten und Strategien der Kontaktaufnahme gesucht. Ein Beispiel: Den Kontakt durch Spiele erleichtern.

Zu all dem erstellt der Arbeitskreis "Miteinander" gerade verschiedene "Refugee-Guides", also kurze Papiere, die aber nur Grundlage für Gespräche sein sollen. Zudem soll es für die Flüchtlinge eine "Begrüßungs"-Tasche geben, die etwa einen Ortsplan von Bammental enthält. Schließlich wird jeder Helfer während seiner Schicht ein Protokollbuch führen: Darin wird aufgezeichnet, mit wem gesprochen wurde, welche Fragen auftauchten und was beantwortet werden konnte und was nicht. "Da müssen wir uns auch ein Stück weit überraschen lassen und spontan reagieren."

Blauäugig ist die Flüchtlingshilfe aber keineswegs. So organisierte man jüngst auch ein Treffen mit jungen Mädchen, die in der Neckargemünder Kriegsmühle wohnen, und gab ihnen Tipps. Hier wurden Bedenken geäußert etwa zum Verhalten morgens im Dunkeln an der Bushaltestelle, wenn junge männliche Flüchtlinge vor Ort sein sollten. Dabei kam wohl auch das Gerücht in Umlauf, es sei Mädchen geraten worden, gegenüber den Männern den Kopf zu senken. Das stimmt aber nicht, wie Christa Kleinbub-Dunkl klarstellte. Falls Mädchen Angst hätten, sollten sie klar signalisieren, dass kein Kontakt gewünscht ist.

"Menschen, die zu uns kommen, müssen sich auch nach unseren Verhaltensmustern richten", sieht Kleinbub-Dunkl auch die Flüchtlinge in der Anpassungspflicht. "Unsere Haltung zu ändern, geht gar nicht." Gefährdungen aus kulturellen Unterschieden müssten vermieden und erst recht nicht provoziert werden. Das Ziel muss laut Kleinbub-Dunkl sein: "Im Wesentlichen weiter so verhalten, wie es bei uns üblich ist."