Von Rainer Laux

Eppelheim. "Es wird immer wieder vorkommen, dass ein LKW die Innenstadt befährt." Mit dieser eher resignierenden Erkenntnis im Gepäck gingen Verwaltung und Gemeinderat wieder einmal das Thema Verkehrskonzept an. Im Stadtentwicklungsausschuss vorberaten führte das Konzept auch diesmal nicht zum Durchbruch, sondern nach längerer Diskussion zurück in den Ausschuss. Zu viele Fragen blieben ungeklärt.

Eines der erklärten Ziele im Verkehrskonzept ist die Umleitung des Schwerlastverkehrs um Eppelheim herum mit beschilderten Eingangspforten in der Grenzhöfer Straße und im Stückerweg. Der Autoverkehr durch die Hauptstraße müsse so abgebremst werden, dass andere Strecken schneller seien. Beim ÖPNV ändert sich nichts, es bleibt ein Straßenbahngleis in der Hauptstraße. Offen ist, ob es zu einer Verbindung per Buslinie 34 zum S-Bahn-Haltepunkt Wieblingen kommt.

Für Autos soll in der Hauptstraße zwischen Schul- und Scheffelstraße Tempo 20 gelten. Das komme auch den Radfahrern zugute. Ein gesonderter Radweg sei nicht möglich.

Der Verkehrsinfarkt wird als Schreckgespenst an die Wand gemalt, was den ruhenden Verkehr betrifft. Insbesondere am Abend komme es vor allem in den Wohngebieten zu erheblichem Parkdruck, Gegenverkehr sei oft nicht mehr möglich. Und für die Kunden der Geschäfte fehlten Kurzzeitparkplätze. Und Langzeitparkplätze müssten notfalls unter der Erde geschaffen werden.

Es wurden auch Überlegungen angestellt, was den überörtlichen Radverkehr angeht. Neben den bereits vorhandenen Radwegen westlich parallel zum Autobahnverlauf oder im Brunnen- und Stückerweg sowie über die sogenannte Maulbeerallee ist ein weiterer Radweg östlich entlang der Autobahn ab Stückerweg bis zur Autobahnbrücke am Bahndamm geplant.

Solange die Kreisstraßen nicht von der Stadt überplant werden könnten, sei hier ein Einfluss sehr gering, hieß es in der Vorlage. Es wird darum geworben, dass der Rat sich nicht gegen den Verwaltungsvorschlag stellen solle, an der Kreuzung Rudolf-Wild- und Leonie-Wild-Straße einen Kreisverkehr zu planen. In der Verwaltung herrscht gleichzeitig die Einsicht, dass selbst bei Umsetzung aller Vorschläge, die zwar einige Verbesserungen bringen würden, dennoch nicht alle Probleme gelöst seien. Bürgermeister Dieter Mörlein ermahnte dazu, niemandem vorzuwerfen, dass die Lösung der Verkehrsprobleme verzögert würde, dies treffe nicht zu.

Keine konkreten Beschlüsse fassen wollte Trudbert Orth (CDU), der gleich eingangs der Fraktionsstellungnahmen den Vorschlag machte, dies zuerst alles in den Ausschüssen ausführlicher zu diskutieren. Denn würde man jetzt alles durchdiskutieren, säße man am nächsten Morgen noch zusammen. Er machte kurze Anmerkungen und meinte, dass er zwar nichts gegen die Geschäfte habe, aber man müsse den Autofahrern schon zumuten können, ein paar Meter zu Fuß zu gehen. Und was die Kreisstraßen angehe, so sagte er, müsse man seine Hausaufgaben machen und mit den Nachbargemeinden zu Lösungen kommen.

Für die Grünen legte Isabel Moreira da Silva den Finger auf so manche Wunde, was die Umsetzung des vor zehn Jahren erstellten Verkehrskonzeptes angeht. Sie sagte, dass bisher das Meiste unberücksichtigt geblieben sei, so der Ausbau des ÖPNV, die Stärkung des nicht-motorisierten Verkehrs, städtebauliche Maßnahmen zur Erhöhung der Verträglichkeit des Verkehrs und Verkehrsvermeidung.

Sie mahnte die Verlängerung der Straßenbahnlinie 22 an, Radwege, Tempo 30 auf der Hauptstraße oder eine Ausweitung des LKW-Verbots auf Durchfahrtsstraßen. Mit dem Beitritt zum Konvent der Bürgermeister habe sich Eppelheim verpflichtet, den CO2-Ausstoß bis 2020 zu reduzieren. Hier geschehe viel zu wenig. Diese Fragen seien im Stadtentwicklungsausschuss zu diskutieren.

Ähnlich äußerte sich Renate Schmidt (SPD). Sie forderte eine Aufsplittung in kurz-, mittel- und langfristige Ziele, ohne weiter im Kreis zu laufen. Die Verwaltung solle eine Prioritätenliste und eine Zeitschiene vorschlagen. Dies forderte auch Peter Bopp (FDP).