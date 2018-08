Barbara Hennig und Jörg Schneider an der unfallträchtigen Einmündung der Peter-Böhm- in die Rudolf-Wild-Straße. Foto: Geschwill

Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Nach mehreren Unfällen steht der Kreuzungsbereich von Peter-Böhm- und Rudolf-Wild-Straße derzeit in der Kritik. Die Verkehrssituation sei insbesondere morgens zu Schulbeginn, mittags nach Schulschluss und während des Feierabendverkehrs zu gefährlich für Schulkinder. "Wir sehen die chaotischen Verkehrsverhältnisse mit größter Sorge", sagt Dr. Barbara Hennig. Sie wohnt mit ihrer Familie an der nicht minder verkehrsreichen Einmündung von Peter-Böhm- und Friedrichstraße.

Ihre Nachbarn, die Familie Schneider, hatten im letzten halben Jahr drei Unfälle zu beklagen. Erst wurde ihr zehnjähriger Sohn Yannick von einem Auto touchiert, dann wurde ihre zwei Jahre jüngere Tochter Vanessa von einem Auto leicht verletzt. Die Familienkatze fand durch einen Raser gar den Tod auf der Straße. Bei der Unfallaufnahme seiner Tochter erfuhr Jörg Schneider von den Polizisten vor Ort, dass dies in den letzten sechs Wochen der dritte Unfall und der zweite mit Personenschaden im Kreuzungsbereich von Rudolf-Wild- und Peter-Böhm-Straße gewesen sei. In den letzten zwei Jahren hätten sich laut Polizei rund 40 Unfälle in der Rudolf-Wild-Straße und den Einbiegerstraßen ereignet. Die beiden Familien fordern zusammen mit Anwohnern der verkehrsreichen Straßen eine Entschärfung der Situation, insbesondere weil die Straßen von vielen Kindern täglich als Schulweg genutzt werden.

Raser müssten durch verstärkte Tempokontrollen und eine drastische Geschwindigkeitsreduzierung ausgebremst werden. Außerdem fordern Dr. Barbara Hennig und Jörg Schneider eine verbesserte Einsicht in die Wild-Straße, die als Kreisstraße mit 50 Stundenkilometern befahren werden darf, und Fußgängerüberwege für eine leichtere Querung.

Im Rathaus hat sich Michael Eck gleich mit dem für die Kreisstraße zuständigen Landratsamt in Verbindung gesetzt. Als "Erste Hilfe" sozusagen wurde der Gemeindevollzugsdienst angewiesen, in der Peter-Böhm-Straße in regelmäßigen Abständen Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. In einem Brief machte Michael Eck an die Familien Hennig und Schneider deutlich: Der Schulwegeplan der Stadt empfehle Schülern nicht über die Kreuzung von Peter-Böhm- und Rudolf-Wild-Straße zu gehen, sondern die Wild-Straße bis an die Kreuzung mit der Richard-Wagner-Straße entlangzugehen und dort für eine sichere Querung die Ampel zu nutzen. Er sicherte auch zu, dass die Stadt im Landratsamt darauf dränge, sich der Kreuzung erneut anzunehmen, damit dieser neue Unfallschwerpunkt beseitigt werden kann. Sein Drängen hatte Erfolg.

"Wir laden kurzfristig zu einem Vor-Ort-Termin ein", hieß es vom Landratsamt. Die Kreuzung ist laut Unfallauswertung zu einem Unfallschwerpunkt geworden. Es wurde 2013 ein Unfall mehr als im Vorjahr registriert. Dieser geringe Anstieg in der Statistik reichte aus, um diesen Bereich per Definition als "Unfallschwerpunkt" bezeichnen zu dürfen. In erster Linie handelt es sich um Vorfahrtsunfälle. Die meisten passieren an der Ausfahrt auf die Rudolf-Wild-Straße.

"Mit der Kreuzung befasst sich das Straßenverkehrsamt schon länger", wurde vom Landratsamt mitgeteilt. Erst 2012 habe man zur Verbesserung der Fahrbahneinsicht in den Einbiegebereichen Parkplätze entfernt sowie im Kreuzungsbereich neue Markierungen vorgenommen. "Wir müssen jetzt vor Ort schauen, was man in diesem Fall speziell tun kann, da es nicht nur die Einsicht in die Rudolf-Wild-Straße betrifft, sondern auch die Querung der Peter-Böhm-Straße." Ein Fußgängerüberweg wäre möglich, wenn es mindestens 50 Querungen in der Spitzenstunde gibt.