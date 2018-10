Von Doris Weber

Dossenheim. "Ich war ein sehr ruhiges Kind", sagt Hans Lorenz über sich. Ruhig im Sinne von unauffällig ist er schon lange nicht mehr. Seit bald 20 Jahren ist er Bürgermeister der Bergstraßengemeinde - und somit im ganzen Ort bekannt. Am heutigen Mittwoch feiert Hans Lorenz seinen 60. Geburtstag mit allen, die mit ihm anstoßen wollen. Wer möchte, der ist eingeladen, ab 15 Uhr im Martin-Luther-Haus vorbeizuschauen.

Das werden wohl einige sein. Denn Lorenz ist beliebt. Er ist ein Kind der Gemeinde, er ist in Dossenheim aufgewachsen. Er besuchte als Grundschüler die Neubergschule und ging nach Überzeugungskünsten seines Lehrers aufs Gymnasium. Seine Eltern bauten in der Zwischenzeit einen Gartenbaubetrieb auf.

Die Familie war 1965 in die damals neue Siedlung "Im Dossenwald" gezogen. Dann stand die Berufsentscheidung an. Es lag nahe, den aufgebauten Betrieb in familiären Händen zu belassen. So absolvierte er in einem Gartenbaubetrieb in Eppelheim seine Ausbildung und machte anschließend seinen Abschluss als Gärtnermeister. Zusammen mit seiner Frau Ursel, sie heirateten 1982, übernahm er die Hälfte des elterlichen Betriebs.

Zuvor schon hatte er seine politische Karriere gestartet. Er kandidierte im Alter von 25 Jahren für den Gemeinderat und wurde auf Anhieb gewählt. Das "Ruhige" schien er endgültig abgelegt zu haben. Denn als er bei Versammlungen seiner Partei Vorschläge zum Andersmachen gab, erklärten ihm die Honoratioren, er solle selbst handeln und für den Landtag kandieren.

Das tat er denn auch: Er bewarb sich mit einigen anderen um den Kandidatenposten bei der CDU. Chancen hatte er kaum. Es kam zu mehren Wahlgängen. "Um 23 Uhr war ich nominiert", erinnert er sich. Das musste er erst einmal seiner Frau beibringen, denn die hatte der Gärtnerei wegen ihren Job als Bankkauffrau aufgeben.

Als CDU-Kandidat hatte er dann beste Chancen auf einen Sitz im baden-württembergischen Landtag - und den bekam er auch. Das war 1988. Vier Jahre später wiederholte er den Erfolg.

"Es ist das schönste Amt, das es überhaupt gibt", sagt er über sein heutiges Amt. Bürgermeister seiner Heimatgemeinde zu sein, das war ein Amt, das er haben wollte. Nur der Zeitpunkt war überraschend. Als sein Amtsvorgänger Peter Denger 1995 auf eine zweite Kandidatur verzichtete, da sah die Lorenz'sche Lebensplanung das Ende in Stuttgart noch gar nicht vor. Bevor er sich zu einer Kandidatur entschloss, hatte er "eine schlaflose Nacht", erinnert sich Lorenz.

Wie die Wahl ausging, ist bekannt: Seit 1995 bekleidet der Vater dreier inzwischen erwachsener Kinder das Amt des Bürgermeisters. Also fast ein Drittel seines Lebens hat er der Entwicklung der Bergstraßengemeinde gewidmet.