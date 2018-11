Eppelheim. (lx) Die Würfel sind gefallen: Ab 2. April ist die Rhein-Neckar-Halle zu. Was dem Gemeinderat jahrelang schwer von der Hand ging, erledigte jetzt für ihn amtlicherseits der Rhein-Neckar-Kreis. Gutachter haben im Auftrag des Landratsamtes bei einer Brandschau im November 2011 festgestellt, dass die Halle ein so großes Brandrisiko ausweist, dass sie ab 2. April "zunächst auf unbestimmte Zeit für alle Nutzer gesperrt werden muss". Mit dieser Neuigkeit trat am Mittwoch Bürgermeister Dieter Mörlein an die Öffentlichkeit.

Bis zum Beginn der Osterferien haben nun Vereine und Schulen Gelegenheit, ihr Konzept der Sportstunden in dem 70er-Jahre-Bau zu überdenken und auf die anderen Hallen zu verteilen. Am 16. April werde die Hallenschließung im Technischen Ausschuss thematisiert, am 19. April solle die Bevölkerung über das Ergebnis informiert werden, sagte Mörlein. Nach seiner Vorstellung kämen fünf Alternativen in Frage. Sie reichen von Brandmeldeanlagen bis zur Vollsanierung oder zum Abriss mit Neubau. Eine Frage des Geldes.