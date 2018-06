Neckargemünd. (cm) "Es geht schneller voran als gedacht", sagte Bürgermeister Frank Volk zu Beginn der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend. "Statt vier Tage hat die Baufirma nur zwei gebraucht." Die Rede war von der B 37-Baustelle, die inzwischen auf Höhe des Rathauses angekommen ist. Die dortige Grube für die Kanalsanierung konnte bis Dienstagabend schon wieder geschlossen werden, sodass auch die Zufahrt zur Jahnstraße wieder möglich war. Gestern Morgen war schon die Fahrbahn an der nächsten Stelle vor der Tanzschule "Arabesque" aufgegraben.

Stadtsprecherin Petra Polte ergänzte, dass wegen des schnellen Baufortschritts auch die Vorbereitungen zur Neuasphaltierung der Fahrbahnseite Richtung Heidelberg zwischen dem Ortseingang in Höhe Kümmelbacher Hof und der Einmündung zur Ziegelhütte vorgezogen werden und bereits am heutigen Donnerstag beginnen sollen. Die Bushaltestellen "Kümmelbacher Hof" und "Melacpass" jeweils in Fahrtrichtung Heidelberg werden vor beziehungsweise hinter das Baufeld "verschoben". Polte wies darauf hin, dass die Zufahrt zu den Grundstücken nicht immer möglich ist. Die Anwohner seien informiert worden. Die Asphaltierung soll dann zwischen dem 6. und dem 16. Juni - also in den Pfingstferien - immer nachts stattfinden.