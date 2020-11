Von Diana Deutsch

Heidelberg/Mauer. Lange hatte sie noch gehofft. Von Woche zu Woche. Doch dann musste Friedericke Brixner einsehen, dass es in diesem Jahr nicht geht. Zum ersten Mal wird es in Mauer im Kraichgau kein selbstgeschriebenes Krippenspiel geben. Für Pfarrerin Brixner, die Kinder und die Gemeinde war das immer der Höhepunkt im Advent. Christian Hess quälen die Erinnerungen an den April, als die Patienten in der Heidelberger Chirurgie keinen Besuch mehr bekommen durften. "Ich war oft ihre einzige Verbindung nach außen", berichtet der katholische Klinikseelsorger. Was, wenn dieser Albtraum zurückkehrte? Ausgerechnet im Advent. "Die vier Wochen vor Weihnachten gehören doch zu den schönsten Zeiten des Jahres." Eine Suche nach dem, was trägt. In diesem schwierigen Advent.

Der Heidelberger Klinikpfarrer Christian Hess. Foto: dd ​

Nimmt man Weihnachten ernst, dann ist der Advent nie behaglich. Er ist eine Zeit der Vorbereitung und der Dunkelheit. Die Welt steht kahl, die Nacht scheint endlos, die Lesungstexte künden von Sehnsucht. Von alters her trägt der Advent Violett. Die Farbe des Verzichts. Violett strahlt nicht, violett wuselt nicht. Violett wartet. Still, nüchtern, hellwach. "Aber wenn es in einer Sakristei zwei violette Messgewänder gibt, entscheide ich mich im Advent immer für das hellere", lächelt Christian Hess, der Priester. "Da scheint die Weihnachtsfreude schon durch."

Diese Vorfreude auf die Weihnacht kann tatsächlich ungeahnte Kräfte mobilisieren, findet Pfarrerin Brixner. Selbst unter sehr eingeschränkten Bedingungen. "Vielleicht heißen wir das Kind in diesem Jahr sogar mit mehr Ernst willkommen als früher", überlegt sie. "Weil wir am eigenen Leib erfahren, wie sich Unsicherheit und Angst anfühlen." Maria und Josef haben das auch erlebt. Damals auf ihrem eiligen, einsamen Weg nach Bethlehem. "Sie wussten ja nicht, ob sie ihr Kind auf dem Feld kriegen müssen. Oder auf der Straße", sagt die Pfarrerin. "Maria und Josef konnten nur hoffen und beten. So wie wir heute auch." Womöglich verberge sich hinter diesem Gefühl des Ausgeliefertseins sogar die Botschaft des Advent 2020: sich endlich zu verabschieden vom "Machermodus" und dem Wahn, alles "im Griff" zu haben. "Statt darüber zu lamentieren, was wir alles nicht tun können, sollten wir lieber nach den Freiräumen suchen und sie nutzen."

Advent feiern heißt warten können, schrieb Dietrich Bonhoeffer 1929. "Warten ist eine Kunst, die unsere ungeduldige Zeit vergessen hat. Wer nicht die herbe Seligkeit des Wartens, das heißt des Entbehrens in Hoffnung, kennt, der wird nie den ganzen Segen der Erfüllung erfahren."

Eigentlich, überlegt Christian Hess, eigne sich die Kargheit dieses Advent gut dafür, mehr stille Zeiten in seinem Leben zu verankern. Das wünschen sich ja Viele. "Mir flutet eine große Sehnsucht nach Spiritualität entgegen. Vor der Pandemie waren die Gästehäuser der Klöster immer ausgebucht." Alle wollen meditieren. Alle wollen lernen, wie man still wird. Offensichtlich fordert unser stets eng getaktetes Tagwerk jetzt seinen Tribut. Da passt es doch ganz gut, dass der Advent in den Lockdown fällt.

Klöster und Kurse, sagt Hess, braucht man eigentlich nicht, um nach innen zu lauschen. Zehn Minuten pro Tag und etwas Durchhaltevermögen genügen. An einem Ort, "an dem ich mich wohlfühle und ungestört bin". Was gärt gerade in mir? Aggression? Wut? Trauer? Schmerz? Angst? Woher kommt dieses Gefühl? Wie lange spüre ich es schon? Wo bin ich hin und her gerissen? Wo braucht es eine Versöhnung mit anderen Menschen?

"Es hilft, wenn man sich jeden Tag ein paar Stichworte notiert", rät der Klinikpfarrer. Um rückblickend Muster aufzuspüren und "die inneren Stellschrauben zu justieren" – in seinem früheren Leben war Christian Hess Orgelbauer. Der Jesuitenorden empfiehlt, sich zusätzlich am Abend noch einmal für ein paar Minuten hinzusetzen. Was ist mir heute gelungen? Wo brauche ich mehr Abstand? Wo Versöhnung? Und was möchte ich versuchen mit Blick auf den morgigen Tag?

Pfarrerin Friedericke Brixner. Foto: dd ​

"Mir hilft es sehr, wenn ich mir in dieser dunklen Zeit immer wieder kleine Lichtblicke gönne", verrät Friedericke Brixner. Ein schön gefärbtes Blatt vom Baum, das man sich auf den Schreibtisch legt. Die letzte Rose aus dem Garten in einer Vase. Ein Spaziergang oder ein Lauf. Ein duftendes Tässchen Espresso nach dem Essen. Eine Kerze bei Einbruch der Dämmerung. "Wichtig ist, dass man sich selbst wieder spürt", betont Brixner. Das mache resistent gegen die großen diffusen Ängste, die momentan so gern von unserem Denken Besitz ergreifen. Sie führen nirgendwo hin. "Ich glaube, wir sollten wieder zu den Kleinigkeiten zurückkommen."

Nicht der fernste Stern ist das größte Geheimnis, schrieb Bonhoeffer 1929. "Sondern im Gegenteil, je näher uns etwas kommt, desto geheimnisvoller wird es uns. So ist uns auch nicht der fernste Mensch das größte Geheimnis, sondern gerade der Nächste. Und sein Geheimnis wird uns dadurch nicht geringer, daß wir immer mehr von ihm wissen; sondern in seiner Nähe wird er uns immer geheimnisvoller."

"Die Menschen werden mir fehlen in diesem Advent", sagt Pfarrerin Brixner. "Total." Sich die Hand geben, sich einfach mal in den Arm nehmen, kuscheln, knuddeln. Die ganze Palette des freundschaftlichen Miteinanders. "All das fehlt furchtbar." Christian Hess nickt. "Dabei bereiten wir uns gerade auf das Fest der unendlichen Nähe vor. Gott schickt uns seinen Sohn! Mehr Nähe gibt es nicht." Das Christentum, überlegt Hess weiter, sei ja eine Religion, die von Nähe lebe, vom Miteinander. "Aber wie soll man denn diese Nähe gestalten, wenn man sich nicht nahe sein darf?" In den Seelsorgegesprächen in der Chirurgischen Klinik merke er immer mehr, wie sehr die Einsamkeit an den Menschen zehrt. "Da kommen Ereignisse wieder hoch, die lange Zeit verdrängt waren. Und dann die Träume …"

Auch Friedericke Brixner ringt mit Ängsten: Wie finden wir nach dieser langen Zeit des Abstands wieder zusammen? Als Gemeinde. Als Gesellschaft. Werden wir es weiterhin schaffen, rücksichtsvoll miteinander umzugehen, aufeinander zu achten? Oder wollen wir das überhaupt nicht mehr? Macht ab jetzt jeder nur noch seinen Stiefel? Was ist mit der Solidarität? Doch dann lächelt die Pfarrerin plötzlich: "Verglichen mit den Menschen in Alten Testament jammern wir immer noch auf hohem Niveau." Abraham und Mose sind vierzig Jahre durch die Wüste gezogen, ohne zu wissen, wo und wann der Weg zu Ende geht. Sie haben einfach vertraut. "Unser Gott ist einer, der mitgeht. Er weiß den Weg. Darauf vertraue ich auch."

Warten kann nicht jeder, schrieb Bonhoeffer. "Nicht der gesättigte, zufriedene und nicht der respektlose. Warten können nur Menschen, die eine Unruhe mit sich herumtragen, und Menschen, die zu dem Größten in der Welt in Ehrfurcht aufblicken. So kann Advent nur der feiern, dessen Seele ihm keine Ruhe läßt, der sich arm und unvollkommen weiß und der etwas ahnt von der Größe dessen, was da kommen soll."

Der erste Adventskranz war ein schlichtes Wagenrad, erfunden 1839 vom Hamburger Pastor Ernst Wiechert. Foto: zg

"Ich merke auch, dass die Menschen jetzt langsam müde werden", gesteht Friedericke Brixner. "Und mutlos." Die Situation zehrt. Weil man nicht ahnt, was noch kommen wird. Weil man nur noch maximal zwei Wochen im Voraus planen kann. "Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie Weihnachten wird. Ich habe noch keine konkreten Pläne gemacht. Diese Ungewissheit ist uns allen fremd und unheimlich." Wie ein mühsames Vorantasten in dichtem Nebel. Mit ganz kleinen Schritten. Immer nur ein Fuß vor den anderen. "Menschen, die schwer krank sind oder auf der Flucht, haben auch diesen kurzen Blickwinkel", überlegt Brixner. "Die können auch nicht planen. Da geht es nur noch von Stunde zu Stunde." Vielleicht sei das ja die Aufgabe für diesen Advent: Versuchen im Hier und Jetzt zu leben. Und nicht im Übermorgen.

"Gottvertrauen hat immer auch sehr viel mit Vertrauen in sich selbst zu tun", findet Pfarrer Hess. "Aus dem Vertrauen heraus, dass Gott mich will und liebt, darf ich mir erlauben, an mich selbst zu glauben." So funktioniert Gelassenheit. Geschenkt werde einem dieses angenehme Gefühl der Autonomie allerdings nicht, gesteht der katholische Priester. "Da muss man sich schon reinfinden, sich einlassen auf sich selbst. Die eigenen Prozesse gehen." Klingt ziemlich anstrengend, oder? Christian Hess lächelt. Im Advent geht alles einfach. Fast wie von selbst.

"Ich mag die Adventszeit sehr. Eigentlich seit ich denken kann", erzählt Christian Hess. In seiner Kindheit habe die ganze Familie um den Adventskranz gesessen und die sehnsüchtigen Lieder gesungen. Jetzt als Priester könne er kaum den Moment erwarten, wenn er von der Vorabendmesse zum ersten Adventssonntag nach Hause zurückkehre. "Dann mache ich mir einen Glühwein, suche meine Advents-CDs heraus und setze sich gemütlich aufs Sofa." Dann werde nur noch genossen: "Oh Heiland reiß die Himmel auf" in der Vertonung von Johannes Brahms oder die wunderbaren Choralvorspiele von Max Reger und Bach. "Und ich freue mich: Es ist wieder Advent."