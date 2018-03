Heidelberg-Handschuhsheim. (pol/mare) Erst gab es einen Crash zwischen einem VW und einem Land Rover, dann machte sich ein beteiligtes Auto selbständig: Am Mittwochmorgen ist es gegen 7.45 Uhr zu einem skurrilen Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung "Mönchbergweg/ Waldweg" gekommen. Das berichtet die Polizei.

Was genau war geschehen? Eine 37-Jährige fuhr mit ihrem VW auf dem "Waldweg" und übersah hierbei offenbar einen aus dem "Mönchbergweg" kommenden 60-Jährigen in seinem Land Rover, der Vorfahrt hatte. Bei der nachfolgenden Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Nachdem die Unfallbeteiligten ausgestiegen waren, machte sich der Land Rover selbständig und rollte in einen Graben seitlich der Fahrbahn, wo er an einer Steinmauer zum Stehen kam. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 45.000 Euro.