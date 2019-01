Region Heidelberg. (pol/mare) Viel zu tun hatte die Polizei in der Region rund um Heidelberg am Mittwoch. Es kam, so berichten es die Beamten, gleich zu mehreren Verkehrsunfällen. Eine Übersicht:

In Neckargemünd kam eine 36-jährige Ford Focus-Fahrerin in der Bahnhofstraße am Vormittag aus bislang nicht bekannten Gründen in Höhe des Anwesens Nummer 85 von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen geparkten Skoda. Beide Autos, an denen Schaden von über 20.000 Euro entstand, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Test auf Drogen und Alkohol verlief negativ. Weshalb die Frau von der Fahrbahn abkam, ist bislang unklar.

Im Einmündungsbereich Massengasse/Mühlstraße in Nußloch stießen am Vormittag zwei Fahrzeuge zusammen. Verursacht hatte die Karambolage eine 64-jährige Ford-Fahrerin, die den Fiat einer 30-Jährigen übersehen hatte. Beide Frauen wurden nicht verletzt. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 12.000 Euro.

In der Nacht zum Donnerstag gegen 1 Uhr war ein 53-jähriger Rollerfahrer in Eppelheim in der Bgm.-Jäger-Straße in Richtung Wasserturmstraße unterwegs. Er war dabei betrunken und krachte wohl aus diesem Grund gegen einen geparkten Mini Cooper krachte und stürzte. Der aus Eppelheim stammende Mann zog sich dabei Verletzungen zu. An dem Mini entstand Sachschaden von 5000 Euro.