Sandhausen. (pol/man) Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in ein Möbelhaus in Sandhausen eingebrochen. Ob die Eindringlinge etwas gestohlen haben, ist laut Polizei noch unklar.

Demnach ging der Alarm um kurz nach 3 Uhr bei den Beamten ein. Mehrere Streifenwagen rückten sofort zu dem Geschäft in der Robert-Bosch-Straße aus. Als sie ankamen, stand dort ein Fenster offen.

Um zu prüfen, ob die Einbrecher noch vor Ort waren, durchsuchte die Polizei das Gebäude mit Diensthunden. Allerdings waren die Einbrecher bereits verschwunden und die Suche der Beamten blieb erfolglos.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Polizei zurzeit noch keine Angaben machen. Zeugen können sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 melden.