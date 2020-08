Nußloch. (pol/kaf) In der Nacht hat die Polizei im Bereich zwischen Nußloch, Wiesloch und Walldorf nach einer 74-jährigen Frau gefahndet. Wie die Beamten mitteilen, war in die Suche neben mehreren Fahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber eingebunden. Am Freitagmorgen fand eine Streifenwagenbesetzung die Frau mit leichten Verletzungen im Heidelberger Stadtteil Kirchheim.