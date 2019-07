Neckarsteinach. (pol/dore) Ein geplatzter Reifen war nach Polizeiangaben womöglich der Grund für einen Unfall auf der Bundesstraße 37 zwischen Lanzenbach und Neckarsteinach am Sonntag. Nach Informationen der Polizei sind sechs Beteiligte leicht verletzt worden. Für die Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße für mehrere Stunden halbseitig gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, ist ein 81 Jahre alter VW-Golf-Fahrer aus Heidelberg um kurz nach 18 Uhr auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein geplatzter Reifen soll schuld gewesen sein. Anschließend stieß der Golf mit einem Mercedes aus dem Rhein-Neckar-Kreis zusammen. Der 45-jährige Mercedes-Fahrer war mit seiner 31 Jahre alten Frau und seinen Kindern in Richtung Lanzenbach unterwegs, informiert die Polizei.

Die Familie war laut Polizei geschockt und wurde vor Ort von einem Arzt behandelt. Der 81-Jährige und seine 79 Jahre alte Mitfahrerin wurden zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 30500 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle weggeschleppt werden.

