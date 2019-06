Neckargemünd. (cm) Jede Menge Aufregung, eine aufgebrochene Tür und viel Rauch um nichts: Das ist die Bilanz eines Einsatzes an der Shell-Tankstelle in der Neckargemünder Bahnhofstraße. In der Nacht auf Dienstag war es gegen 1.15 Uhr zu einem falschen Einbruchalarm gekommen, der sich durch mehrere unglückliche Umstände zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr entwickelte. Doch der Reihe nach.

Was ist passiert? Um 1.16 Uhr erhielt Tankstellenbetreiber Michael Münnich einen Anruf seiner Sicherheitsfirma: Einbruchalarm. Bekannt war zu diesem Zeitpunkt bereits, dass auch die Nebelmaschine ausgelöst wurde. Sie nebelt den Verkaufsraum innerhalb von fünf Sekunden so stark ein, sodass der Einbrecher erst gar nicht hineingeht oder nicht mehr hinausfindet. Münnich rief die Polizei, die vor ihm an der Tankstelle eintraf. Der Tankstellenbetreiber sagt, dass er die Beamten über die Nebelmaschine informiert habe. Doch als diese den Rauch sahen, riefen sie die Feuerwehr – in der Annahme, dass es brennt. Dazu hat laut Münnich auch geführt, dass ein gelb-orange leuchtendes Shell-Logo im Verkaufsraum aussah wie eine Flamme.

Die Feuerwehr rückte also an. Und da sie natürlich keinen Schlüssel für die Tankstelle hat, musste sie die Eingangstür anderweitig „öffnen“. Mit anderen Worten: Die Einsatzkräfte brachen sie gewaltsam auf. Unter Atemschutz suchten die Feuerwehrleute dann nach der Ursache für den Rauch, wurden jedoch nicht fündig. Es gab ja auch kein Feuer.

Als der Tankstellenbetreiber eintraf, konnte das Rätsel schnell gelöst werden. Die Feuerwehr und der ebenfalls gerufene Rettungswagen konnten wieder abrücken. Nur Michael Münnich musste bis zur regulären Öffnung der Tankstelle um 5 Uhr vor Ort bleiben, da die Tür defekt war. Sie wurde gestern provisorisch gesichert.

Aber warum löste die Alarmanlage überhaupt aus? Polizeisprecher Norbert Schätzle sagte, dass die Beamten keine Einbruchspuren fanden. Tankstellenbetreiber Münnich geht davon aus, dass entweder die Hitze oder ein Falter im Verkaufsraum den Einbruchsalarm ausgelöst hat. Er lässt die Anlage nun komplett überprüfen. Sie löste zuletzt im Schnitt ein oder zwei Mal im Jahr fälschlicherweise aus. Die Vernebelungsanlage wird immer dann aktiviert, wenn eine Bewegung im Verkaufsraum festgestellt wird. Nur dann ruft Münnich die Polizei.

Update: 25. Juni 2019, 19.40 Uhr