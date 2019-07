Drei Trickdiebe verschafften sich Zutritt in eine Wohnung eines Rentnerehepaares und erbeuteten mehrere Tausend Euro. Symbolfoto: dpa

Neckargemünd. (pol/mün) Wieder hat eine Bankangestellte in der Region verhindert, dass eine Seniorin um ihr Erspartes gebracht wurde. Zuletzt waren in Heidelberg und in Ilvesheim Senioren von aufmerksamen Bankern vor einem Trickbetrug bewahrt worden.

Eine 82 Jahre alte Dame aus Neckargemünd war von vermeintlichen Polizeibeamten dazu gebracht worden, Bargeld bei ihrer Bank abzuheben. Erst ging es nur um einen fünfstellilgen Betrag, dann wollten die Trickbetrüger mehrere Zehntausend Euro.

Als sie diesen hohen Betrag von ihrem Konto abheben wollte, wurde die Bankangestellte stutzig. Sie hatte Verdacht, dass etwas nicht stimmte und informierte die richtige Polizei.

Die Seniorin wurde von den Beamten über die Masche der Betrüger aufgeklärt. Der bereits abgehobene Betrag wurde glücklicherweise noch nicht an die Täter weitergegeben und konnte wieder auf das Konto eingezahlt werden.