Neckargemünd. (pol/kaf) Ein Hund hat am Samstagabend gegen 23.30 Uhr eine Radfahrerin gebissen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Radlerin in der Kümmelbacher Straße an einer Frau mit zwei Hunden vorbei. Plötzlich sprang eines der Tiere hoch und biss die 45-Jährige in den rechten Unterschenkel. In der Aufregung fragte sie jedoch nicht nach Namen oder Telefonnummer der Hundehalterin.

Später ging sie dann zum Arzt und zeigte den Vorfall am Sonntagmittag bei der Polizei an. Nach ihren Angaben war die Hundehalterin etwa Anfang 20, ca.1,70 Meter groß, schlank und hatte blonde Haare. Bei dem Hund soll es sich um einen kniehohen Mischling mit dunkelbraunem oder schwarzem Fell gehandelt haben. Die Hundehalterin oder Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 06223/92540 bei der Polizei in Neckargemünd zu melden.