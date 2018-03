Neckargemünd. (pol/rl) Am Samstag gegen 15 Uhr fand ein elfjähriger Junge am Radweg zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach funktionsfähige Handschellen. Da der Junge dachte, dass die Handschellen nur Kinderspielzeug seien, legte er sie sich selbst an. Umso überraschter war er, dass sich das "Spielzeug" nicht mehr öffnen ließ.

Zusammen mit seinem Vater tauchte der "Gefangene" dann beim Polizeirevier Neckargemünd auf und bat um "Gefangenbefreiung". Da die dienstlichen Handschellenschlüssel nicht passten, bastelte ein Polizeibeamter aus einem alten Schrankschlüssel einen Dietrich, mit dem der Junge schließlich aus seiner misslichen Lage befreit werden konnte.