Neckargemünd. (pol/geko) Ein Motorradfahrer missachtete am Donnerstagmittag das Überholverbot und rammte eine 33-jährige Ford-Fahrerin. Das berichtet die Polizei.

Die Frau war auf der B45 in Richtung Bammertal unterwegs und bog auf Höhe der Walkmühle links ab. Der 32-jährige Harley-Fahrer setzte in diesem Moment trotz Verbotes zum Überholen an und rammte den Ford Fiesta, so die Polizei. Er stürzte vom Motorrad und schnitt sich das Knie auf.

Nachdem er ärztlich versorgt wurde kam der Mann ins Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Gegen den Harley-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehres eingeleitet.