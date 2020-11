Neckargemünd. (cm) Ein spektakulärer Unfall hat sich am späten Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße B 37 im Bereich der Bahnhofstraße ereignet. Wie ein Polizeisprecher am Abend auf RNZ-Anfrage berichtete, war eine Fahrerin mit ihrem Audi vom Heidelberger Stadtteil Schlierbach kommend in Höhe der Shell-Tankstelle unterwegs, als sie gegen 17.40 Uhr aus unbekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor. Dieser prallte gegen zwei Autos, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Ein BMW wurde dadurch mehrere Meter "verschoben" und prallte gegen eine Mauer auf einem angrenzenden Grundstück. Der Audi der Unfallverursacherin kippte nach dem Zusammenprall auf das Dach, wo er auch liegen blieb. Die Fahrerin wurde laut Polizei verletzt, allerdings nicht lebensgefährlich. Im Wagen befanden sich keine weiteren Personen. Die Feuerwehr war im Einsatz und sperrte die Bahnhofstraße für etwa zwei Stunden. Die Höhe des Schadens war noch nicht bekannt.