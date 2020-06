Mauer. (pol/mare) Eine FRau hat beim Gassigehen einen Autoknacker auf frischter Tat ertappt. Das meldet die Polizei.

Am Dienstagabend war die 36-jährige Frau mit ihrem Hund auf einem Feldweg in Höhe des "Kramerhofs" unterwegs und erwischte bei Rückkehr zu ihrem Fahrzeug einen Mann in flagranti, während diese ihr Auto aufbrach. Als er die Eigentümerin bemerkte, stieg der Mann auf der Beifahrerseite eines dunklen Kleinwagens ein und flüchtete in Richtung Schatthausen.

Der Täter hatte über eine zuvor eingeschlagene Scheibe aus dem Auto der Frau eine Plastiktüte entwendet, in der sich der Geldbeutel mit Ausweisdokumenten, die EC-Karte und 50 Euro Bargeld sowie ein Schlüsselbund befanden.

Die Frau konnte den Mann wie folgt beschreiben: 1,80 Meter groß, südländisches Aussehen, schlanke sportliche Figur, kurze dunkle Haare. Er trug ein helles Oberteil und eine dunkle Hose.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung verlief die Suche der Polizei erfolglos. Das Polizeirevier Neckargemünd bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, diese unter der Rufnummer 06223/9254-0 mitzuteilen.