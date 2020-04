Leimen. (pol/car) Am Mittwoch gegen 0.15 Uhr informierten Zeugen per Notruf die Polizei über einen Rollerdiebstahl. Sie waren auf drei junge Männer aufmerksam geworden, die sich auf dem Gelände des Basketballspielfeldes an der Ecke Hohenstauferallee/Am Fischwasser an einem Roller zu schaffen machten. Das teilte das Polizeipräsidium Mannheim mit.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife flüchteten zwei Tatverdächtige. Die Beamten konnten danach einen 18-Jährigen aus Heidelberg vorläufig festnehmen. Der junge Mann trug einen Schraubenschlüssel bei sich. Die Beamten fahndeten nach den beiden mutmaßlichen Mittätern. Die Suche verlief bislang erfolglos.

Nicht weit entfernt in der Welfenallee sollen die jungen Männer den Roller zuvor gestohlen haben. Der Besitzer hatte den Diebstahl nicht bemerkt. Unmittelbar am Ort des Diebstahls fanden die Beamten zwei Fahrräder, die sie sicherstellten. Unklar ist, ob sie von den Tatverdächtigen genutzt wurden.

Einer der Tatverdächtigen soll etwa 14 bis 16 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und schlank sein. Er hatte blonde, etwa 15 Zentimeter lange Haare und trug eine Daunenjacke mit roten Ärmeln und Schulterpartien und schwarzem Brust- und Bauchbereich. Er flüchtete auf einem Fahrrad.

Der zweite Tatverdächtige soll etwa 14 bis 16 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine kräftige Statur, dunkle Haare und trug dunkle Kleidung.

Der Polizeiposten Leimen bittet weitere Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, sich unter Telefon 06224/17490 zu melden. Außerhalb dessen Öffnungszeiten nimmt das Polizeirevier Wiesloch Hinweise unter Telefon 6222/57090 entgegen.